花蓮醫師搭賞鯨船後離奇失蹤 「只有背包下船」一度被當失物招領

花蓮1名古姓男醫師21日參加研討會，到步道登山失聯，家屬一開始以為是爬山失聯，警方追蹤後意外發現他最後的身影是搭上賞鯨船；賞鯨船出海回港後，船東清點人數時並未發現異狀，事後調閱監視器影像，才發現古醫師的確沒下船，目前海巡人員仍在搜索中。

據了解，古姓醫師21日參加佛光大學學術研討會，告訴家人會到周邊步道散步，直到隔日都未返家，也沒有聯繫，家人22日報案，起初以為人在山裡，警方調閱監視器畫面，發現他疑似他搭計程車到烏石港，再調烏石港監視器，看到他背著背包走上賞鯨船的畫面。

搜救人員和賞鯨船確認旅客名單，古姓醫師赫然名列其中，但業者也非常訝異，下船時都會清點人數，當天並沒有發現人數不對的狀況，可能是把解說員和遊客混淆，再調閱監視器反覆確認，古的確沒有下船；不過古的背包下船了，當天被當成旅客遺失物，公告招領。

古姓醫師留下的背包內有他的名片，船東當天曾試圖透過名片上的電話聯繫，對方處於關機狀態。據了解，警方反覆調閱船上監視器畫面，都沒有看到有人落海；是監視器畫面存在死角，或者古醫師在何處失蹤，不得而知，搜救人員也無法肯定他真的落海。