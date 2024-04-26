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拔河／世錦賽國手選拔賽 盼集結最強陣容揚威世界

聯合新聞網／ 綜合報導
拔河世錦賽國手選拔賽，盼集結最強陣容揚威世界。拔河協會提供
拔河世錦賽國手選拔賽，盼集結最強陣容揚威世界。拔河協會提供

為爭取明年成都世界運動會參賽門票，中華拔河運動協會將於4月26日起在台北觀山自行車道草皮舉辦德國室外世界錦標賽代表隊選拔賽，期盼選出「最強台灣隊」，幫助台灣拔河再次揚威世界。

2024德國室外世界錦標賽代表隊選拔賽本週登場，依照天氣預報從23日晚間起都是壞天氣，可預期今年選拔賽將會是史詩級的殘酷舞台，惡劣天氣加上室外場地泥濘，大會預估600多名參賽選手中僅會挑出約25人，有機會披上台灣代表隊戰袍遠征日耳曼。

今年室外拔河世錦賽將於9月5日至8日在德國曼罕（Mannheim）登場，這也是明年成都世界運動會的資格賽，其中男子640公斤、女子500公斤以及混合580公斤級3個組別為該賽事的資格；上屆台灣在錦標組共拿下4金、3銀，創隊史最佳參賽成績。

台灣女子拔河代表隊在美國伯明罕世界運動會完成史無前例的5連霸，明年將挑戰6連霸，不過在這之前得先在德國世錦賽登上頒獎台（前3），才能如願摘下參賽入場券，而本週登場的國手選拔賽則是第1道關卡。

中華拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，今年世錦賽與明年世運會都迎來新的變化，包括參賽量級改變，以及效仿奧運、推行參賽隊伍區域平衡等措施，都對全球拔河運動帶來衝擊。

卓耀鵬解釋，以往世運會前一年的世錦賽只要拿下前6，就可取得世運會入場券，但現在為讓參賽隊伍更多元，將會保障實力較弱洲際代表國參賽，他舉例：「拔河以歐洲為最大宗，因此若有美洲或大洋洲的隊伍參加世錦賽，即便排名不如歐洲或亞洲，仍可靠著保障名額參加世運會。」因此台灣要確保拿下世運會門票，卓耀鵬說：「就是拿下前3名。」

此外明年世運會女子參賽量級從原先的540公斤，縮減至500公斤，對此卓耀鵬則不擔心，他強調：「對我們來說影響不大，我們從上屆世運會比完就已提前開始準備。」

拔河世錦賽國手選拔賽，盼集結最強陣容揚威世界。拔河協會提供
拔河世錦賽國手選拔賽，盼集結最強陣容揚威世界。拔河協會提供

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