明起鋒面影響最劇烈 全台有雨中南部慎防豪雨

中央氣象署今天表示，未來一周2道鋒面影響，第一波預估明天到後天白天影響最劇烈，全台有雨，西半部及宜蘭地區有大雨機會，中南部可達豪雨等級。下周日、周一短暫趨緩，周二起另一波鋒面影響，一路到周四又是全台有雨，整個西半部、宜蘭地區降雨時間長、雨勢大。

氣象署預報員林柏東表示，鋒面來襲，預估明天到後天白天影響最劇烈，幾乎全台有雨，西半部及宜蘭地區有大雨機會，中南部可達豪雨等級。後天晚間鋒面逐漸往北移動，嘉義以北及宜蘭地區還是有大雨，其他地區降雨較為緩和。下周日、周一是鋒面之間空檔，各地還是都有降雨機會，但降雨間隔較長，陽光有機會露臉。

林柏東指出，下一波鋒面下周二起接近，一路影響到周四。下周二起天氣又會逐漸轉差，西半部、宜蘭及花蓮地區降雨變多，南部及台東地區則是逐漸增加。下周三、周四整個西半部、宜蘭地區降雨時間長、雨勢大，幾乎全台有雨。

溫度方面，他表示，未來一周降雨期間各地感受較涼，約為22至25度，降雨空檔高溫可來到27至28度，中南部甚至有機會達30度以上。他也提醒，近期餘震頻繁，加上降雨明顯，山區土石易鬆動，提醒民眾非必要勿入山區。