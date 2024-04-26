到圖書館都借什麼書？十大熱門文學類借閱書聲量揭曉

十本不能錯過的讀物

台北市立圖書館先前發表「2023台北閱讀力觀察報告」，其中2023年文學類借閱排行榜由韓國作家金浩然的《不便利的便利店》奪下冠軍，《網路溫度計DailyView》今天透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大熱門文學類借閱書，除了《刀劍神域》、《不便利的便利店》擁有超高網路討論度以外，你有猜到還有這些書上榜嗎？

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No.10 《小書痴的下剋上：第四部》

《小書痴的下剋上：為了成為圖書管理員不擇手段！》系列小說作者是日本小說家香月美夜，該書自2015年開始出版，故事講述一名愛詩成痴的女大生被書堆壓死後，穿越到了以貴族為中心的異世界，她轉生為5歲貧窮少女緹涅。面對缺乏書籍的困境，她決心利用前世的知識和對書的熱愛製書。這不僅是一場智慧與勇氣的冒險，也是她如何利用書本改變自己命運，逐步攀上高層社會的故事。有網友表示，「閱讀過程中產生的疑問，作者都有好好處理」、「人物感情描寫很棒，許多地方都讓我看到想哭」

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No.9 《偽魚販指南》

從國中開始賣魚的魚販三代林楷倫是《偽魚販指南》的作者，他曾經以榜首之姿考進國立交通大學社會文化研究所，然而為了替父親還賭債被迫中斷學業。雖然賣魚對林楷倫來說，是個不得不的選擇，但他仍期盼透過出書，告訴大家「書讀那麼高，賣魚又怎樣」，賣魚也是個專業的工作，各行各業都值得被尊重。

該書從在地魚販們，寫到林楷倫所身處的魚販日常、做工，再溯源寫回原生家庭的魚販三代，有網友表示，「很好看，絕對值得買」、「有買來送水產行業的朋友」、「真心喜歡」。

No.8 《獅子的點心》

日本小說家小川糸所著的《獅子的點心》，以癌症末期的主角乘船到檸檬島拉開序幕，她將在一間叫做獅子家園的安寧療養院度過餘生。每個星期日，獅子家園都會安排「點心時間」，讓入住者能再次品嚐到充滿回憶的點心。由讀者陪著主角平靜地走完人生最後的日子，細細品味活著的幸福。故事圍繞著死亡主題，讀起來卻覺得溫柔、療癒與感動。有網友表示，「看完好想哭」、「當獅子家園又有人要離開的時候，莫名的也會一起感到難過」、「這本我也很喜歡，平平淡淡的暖陽，還有拍成日劇」。

No.7 《老派少女購物路線》

《老派少女購物路線》由作家洪愛珠出版，內文描述她與外婆、母親穿梭大稻埕與永樂市場，買鮑參翅肚、麵龜椪餅等物，見識老鋪的講究，養成一個老派的靈魂以及練就一套對食物的選擇標準。《老派少女購物路線》不僅是本飲食之書，同時也是一部記憶與自我追尋之書。

洪愛珠2024年3月以鐵粉手工製作的迷你書，慶祝《老派少女購物路線》已20刷，對此，有網友表示，「恭喜！好可愛」、「期待新書」。歌手阿爆2023年於臉書分享讀後心得，「以為是看了會好餓的書，結果是看了會餓又會哭，愛珠老師的文字明快又暖人心」，引起不少歌迷留言，「超好看」。

No.6 《仙靈傳奇》

《仙靈傳奇》系列小說自2016 年起陸續出版，作家為有「台版 J.K. 羅琳」 之稱的陳郁如，她的奇幻創作，帶領讀者穿越虛實古今、遊走於藝術與文化之間，故事取材自唐詩宋詞，古畫、銅鏡、唐三彩和封禪玉冊。以對唐詩一竅不通的主角柳宗元，可以自由進出「詩境」的故事為主軸，打造氣勢磅礴、結合文學與藝術國寶的異想世界。

陳郁如攜手國立故宮博物院，同步集資推出全台第一個華文奇幻小說改編《仙靈傳奇：闇石再起》實境解謎遊戲，邀請大家到故宮來場虛實交錯的奇幻遊戲體驗。有網友表示，「太酷了」、「好像很有趣」。

No.5 《不便利的便利店》

《不便利的便利店》是一部由韓國作家金浩然所寫的熱門小說，故事描述一家看似平凡便利店背後的不尋常故事。故事中的關鍵人物是一名值大夜班的中年男子，他因酗酒導致「酒精性失憶」，不記得自己的過去。顧客們因此對他的身份充滿好奇，但男子不以為意，仍向客人推薦商品，而客人的煩惱都能因此獲得解決。

這位中年男子和顧客、店長、店員之間的精彩互動，以及這位男子的身世之謎，就構成了一個引人入勝的故事。有網友表示，「很喜歡當中溫暖人心的故事」、「哭著，笑著，心也跟著暖了」。

No.4 《男孩，鼴鼠，狐狸與馬》

《男孩，鼴鼠，狐狸與馬》是一本由英國畫家查理‧麥克斯，以獨特畫風搭配溫暖睿智對白組成的療癒系繪本。他將自己對人生的體悟，化為男孩、鼴鼠、狐狸與馬四個角色，他們一起踏上未知的旅程，有人因受傷而沉默寡言，有人怕被排擠而隱藏了自己的天賦，但他們學會向彼此坦誠脆弱、學會接受自己，一路上他們發現，荒野很嚇人，卻也萬分美麗。終於，他們理解了友誼的珍貴，找到歸屬，回到了家。

《男孩，鼴鼠，狐狸與馬》動畫2023年榮獲奧斯卡最佳動畫短片獎、英國電影學院最佳英國動畫短片獎，有網友表示，「推」、「恭喜」。

No.3 《解憂雜貨店》

《解憂雜貨店》是日本作家東野圭吾的暢銷小說，2012年出版至今，被多次改編成電影跟舞台劇。這本書講述了一間只在夜晚營業的雜貨店，專門回答寄信者的煩惱。店主以智慧給予寫信人解答。故事透過幾個主要角色的視角交織展開，揭示了他們的個人掙扎和成長，也寫出了人與人之間深刻的連結和影響。小說風格溫暖人心，充滿希望的情節，讓它成為全球讀者的心靈糧食。

PTT有網友以「讀起來欲罷不能的小說」為題發文，尋求大家推薦讀起來欲罷不能的小說。對此，有人留言回覆，「解憂雜貨店」、「我不喜歡這世界，我只喜歡你」、「百年孤寂」。

No.2 《八尺門的辯護人》

《八尺門的辯護人》是一部以1986年命案「湯英伸事件」為原型的作品，一名印尼漁工殺死阿美族船長一家三口，與死者出身同部落的公設辯護人佟寶駒，卻被迫站在族人對立面為漁工辯護。佟寶駒帶領法院替代役連晉平，以及通曉嫌犯方言的印尼籍看護莉娜組成辯護小組，深入案情後竟牽扯出官商勾結的案外案。

新竹市長高虹安擔任立委期間涉詐領助理費遭起訴，她於臉書發布千字長文強調，零用金制度並非她所發明，檢方指控她將零用金挪為私用也非事實，更引述《八尺門的辯護人》劇情批「無罪推定」是笑話。對此，網友呈兩極反應，「我們挺妳」、「裝可憐」。

No.1 《刀劍神域》

《刀劍神域》（Sword Art Online）是一部由日本作家川原礫，自2009年開始出版的輕小說，後來改編成動畫、漫畫和遊戲。故事描述男主角桐人和其他一萬名玩家，被困在一款名為《刀劍神域》的虛擬實境遊戲，唯有通關才能返回現實世界。這部動畫探討了虛擬實境和現實世界之間的界限，並涉及友情和愛情的主題，深受不少人的喜愛。

2023年7月知名手遊《神魔之塔》宣布與《刀劍神域》聯名合作，具有特殊技能的桐人等小說角色將登入手遊，引起廣大網友討論，由於桐人的絕招是星爆氣流斬，不少人表示，「太星爆了」、「十年前的夢想成真啦」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2024年04月16日，共約1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『熱門借閱書』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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