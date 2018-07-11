拿凱恩挑釁 英記者翻舊帳惹怒克羅埃西亞後衛

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-11 10:44 用LINE傳送

賽前記者會上英格蘭記者刻意挑撥，讓克羅埃西亞後衛洛夫倫大為不滿。 美聯社

克羅埃西亞 與英格蘭 將於明晨2時在世足4強賽碰頭，不過比賽尚未開踢雙方就因為英國記者的一個關於英格蘭隊長凱恩 （Harry Kane ）和克羅埃西亞後衛洛夫倫（Dejan Lovren）的問題， 瞬間火藥味十足。

在去年一場英超賽事中，洛夫倫所屬的利物浦在主場碰上了凱恩（Harry Kane）領軍的熱刺，不過開賽不到半小時熱刺兩度進球，包括洛夫倫一次防守上的失誤，讓凱恩送出助攻給孫興慜射門破網，而洛夫倫也因為那一次失誤被教練換下場，終場熱刺就以4：1擊敗利物浦，凱恩單場有2進球1助攻的亮眼表現。

對於雙方將在世足賽4強再度碰頭，英國記者今天把那場比賽凱恩的表現拿出來向洛夫倫提問，但卻遭到洛夫倫怒斥， 「我不知道該怎麼回應這個問題，那一場1：4的比賽與明天的世足賽4強賽毫無關係，在我有好的發揮時，為什麼你們就不問，總是要盯著我表現不好的比賽。」

雖然英國記者翻舊帳讓洛夫倫瞬間垮臉，不過他隨後也恢復風度並稱讚凱恩的表現， 「我一直都很尊重凱恩，因為他已多次證明自己是英超最棒的前鋒之一，他的表現總是很穩定，能不斷為球隊進球。毫無疑問他會是我們明天比賽的最大威脅之一，不過英格蘭並非只有他一人，所以這會讓比賽變得更加困難。」

克羅埃西亞在本屆小組賽有成功封鎖阿根廷梅西（Lionel Messi）的經驗，讓洛夫倫對於對抗凱恩仍有一定的信心的說：「只要我們能夠拿出對阿根廷時的表現，沒有任何對手是我們無法擊敗的。」