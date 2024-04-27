NBA／不會將G3零分的羅素踢出先發 漢姆：該給球員機會

系列賽陷入0：3絕對劣勢的湖人，明天將在主場再戰金塊力拚延長戰線，談到球隊在前三場比賽一勝難求，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）強調，目前仍不打算更改先發陣容，包括前一場比賽7投0中的羅素（D'Angelo Russell）。

湖人在西區季後賽首輪遭遇衛冕軍金塊，前三場比賽打完卻呈現一面倒的0：3，讓湖人最快在明天的第4戰就將遭到淘汰出局，也將會是他們連續2年在季後賽遭到金塊橫掃。

不過在今天透過影片分析取代訓練後，總教練漢姆強調將不會改變先發陣容，包括前一場比賽一分未得的羅素，「你會希望給球員一個重新爭取表現的機會，第一場比賽有人就對他提出質疑，不過你也看到他在第二場比賽的表現，他就是這樣的球員，當遇到質疑時他依舊會回到球場，並努力的訓練，這讓他在第二場比賽提供了我們所需的火力。」

湖人與金塊對戰已經吞下11連敗，前鋒八村壘則強調，雙方陣容的延續性差異是一大關鍵，「我們還沒有足夠的合作經驗，他們已經在一起快五年了，而我們多數的球員是在一年多前才聚在一起。我們絕對有天賦，也認為沒有人可以輕易擊敗我們，但除了天賦，我們還必須把一切團結在一起，這樣我們就可以擊敗任何球隊。」