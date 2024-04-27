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寶林茶室累計3死 通報甫結案 王必勝證實：裝葉克膜個案器官衰竭不治

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

寶林茶室食品中毒案從3月底爆發至今約1個月，昨日通報才結案；今日傳出再有一名加護病房個案死亡。衛福部次長王必勝證實，很遺憾醫療團隊已經盡力，先前裝葉克膜的個案因為器官衰竭已經過世。

疾管署成立「寶林茶室信義A13店專案」通報專區，監測實施至今，累計通報35例。33例米酵菌酸（新譯邦克列酸）陽性、2例陰性 ；陽性者均曾在3月19日至24日在寶林A13店食用粿條或河粉，其中包含3死、3加護病房。

外傳緯創的馬來西亞籍男子，曾在3月21日在寶林茶室食用滑蛋河粉，今日已經死亡。王必勝證實， 先前裝葉克膜的加護病房個案已經死亡，其餘3名在加護病房個案大致上穩定，包含1例已經換肝成功個案。

收治該死亡個案的台北醫學大學附設醫院表示，病人3月24日轉至本院治療，經醫療團隊全力救治，病人仍因多重器官衰竭等因素於今日離世，本院對此深感遺憾，後續也會全力提供家屬相關之協助。病人家屬也在臉書表示，該個案在今天凌晨1點39分離開，感謝35天來大家對他的關愛跟幫忙。

寶林茶室再添一名死亡，累計3死。本報資料照片
寶林茶室再添一名死亡，累計3死。本報資料照片

寶林茶室 王必勝 緯創 葉克膜 邦克列酸

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