NBA／帕克、威金斯很親民 分享最難忘的生涯時刻

「在成為歐洲第一位站上NBA的控球後衛前,我相信自己的速度夠快。」「不會被嘲笑的志向,就還不夠遠大。」NBA 生涯 4冠鍍金的馬刺控衛「法國小跑車」帕克說。他與前老鷹經典扣將「人類精華影片」威金斯訪台3天,為本地高中球員特訓,26日(五)午間與現役暴龍助理教練、NBA 球團啦啦隊一同亮相。

身材曾經不被看好

1982年出生的帕克透露,10歲的時候在摩納哥觀賞夢幻一隊痛電自家法國隊80分(實際上該場的比分差距是40分,111:71),因而立下想要闖蕩世界籃球最高殿堂的夢想。

帕克提到,他挑戰成為歐洲第一位站上NBA的控球後衛;人們並不看好他的身材,但他卻對自己速度自信;「說不出來不會被嘲笑的志向,就還不夠遠大。」他說。

「那時候社群網路還不發達,」他表示、自己在立志之後滿腦子都是籃球,在運動場下時都在研究籃球影片,並且將自己的目標一項項寫在筆記本中,「以看得見的方式砥礪自己。」

不怕被衝撞

在球員的生涯初期,他的挑戰是要取得隊上美國籍教練和老大哥們的信賴,「我以前說出來時大家以為我在說笑,但鄧肯真的在我的新秀年,整年沒跟我交談過!」

帕克還提到自己菜鳥年被教練肯定的深刻印象,是他在第一場隊內練習遭7呎巨漢中鋒威利斯大力衝撞,但他初生之犢不畏虎地頂撞回去。「這場架我當然打不贏,但波波維奇(教練)卻表揚我說,『這就是我要的(“I love this”)』。」

19歲加入馬刺雙塔的順風車5年3冠後,「少年得志」的帕克卻在2007年正式接過火炬後與球隊連年鎩羽。他提到生涯最甜蜜的高光,是與老臣們在2014年奪下「馬刺王朝」錦上添花的最後一冠。

當時王朝主力都老了,前一年更是以毫釐之差痛失金杯,「下一季隊裡上下一心、眾志成城,在總冠軍再遇原班人馬的甜蜜復仇,是最難忘的時刻!」

威金斯難忘的對手

接續同樣提問,威金斯卻表示他沒有特別難忘的單場比賽,卻有一些難忘的對手。職籃生涯在 1982 年到 1999 年的他說,菜鳥年會被學長拗吃飯買單,自己身為選秀探花的銳氣,曾被教練和隊友磨了好一番。

「我的高中教練是我在各級球員階段遇到最難搞的教練,他跟我說過一句名言:『一旦我能引導你做個好青年,你的球技成長就沒什麼好操心了(if I can teach you how to be a young man first , teach you the game of basketball is easy)。』」

在對決前一晚失眠

與 J博士、魔術強森、大鳥柏德、飛人喬丹在 1980 年代同場競爭,外號「人類精華影片」的威金斯最為人津津樂道的,是在季賽得分王與灌籃王頭銜與喬丹頭角崢嶸的經典對決。不過威金斯也在台北記者會上介紹他多次提過的宿敵伯納.金恩(Bernard King)。

這位 1977 年首輪第7順位入行的小前鋒是 80年代的「進攻萬花筒」、1984-85年的得分王,也是威金斯說他「唯一恐懼的對手」;在對決前一晚會失眠,以及被教練吩咐從半場就要開始盯防對方。

有趣的是,他們在職業生涯沒有什麼私交,但金恩卻在2013年被提名籃球名人堂時,邀請了2006年先一步就位的威金斯擔任自己的引薦人;「原來他也說我是他生涯中最頭痛的傢伙,」威金斯笑說。

教練需要與時俱進

這位退役後擔任家鄉喬治亞州老鷹隊管理層和公關大使的前得分王/超級扣將藉此鼓勵坐在台下的四支高中校隊年輕球員,要熱愛比賽、勇於競爭,挑戰困難的對手和砥礪的目標。

本次受國泰金控邀請來台三天的,除了NBA球星威金斯及帕克,還有同樣在馬刺執教出道的現役多倫多暴龍助理教練巴夫納尼(Vin Bhavnani),並協同專業的馬刺啦啦隊及活塞特技表演團。

巴夫納尼在受本報採訪時表示,國際籃總(FIBA)近年向NBA球風靠攏,尤以走步規則納入收球的「第零步(gather step)」 為甚;對年輕球員防守習慣和進攻養成,教練們也需要與時俱進、強化優勢。

【更多精采內容,詳見 】