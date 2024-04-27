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逾80宮廟、175組陣頭參與 3年1科「麻豆香」下周登場
南瀛五大香科之一的麻豆代天府「麻豆香」3年1科遶境廟會活動，將於5月3至5日連3天登場，將有逾80間宮廟、175組陣頭參與，廟方連日來投入相關瑣事，活動蓄勢待發。
「麻豆香」上科廟會遶境因疫情停辦，不少人相當失望，廟方也承受不小壓力，相隔6年後，麻豆代天府這次主辦甲辰香科五府千歲遶境活動，安排5月3、4、5日連3天遶境，目前麻豆圓環新生北路已搭起廟會大型牌樓為活動暖身。
連日來不少陣頭冒雨前往代天府前開館、操練，尤其近月來地震頻繁，人心浮動，鄉親們都非常期待這次香科五府千歲庇佑、平安。
「麻豆香」逐日接近，相關活動也展開，明（28）日傍晚5點半起安排有麻豆代天府甲辰年祈安遶境大典晚會，三立電視台「超級夜總會」節目，藝人許效舜、彭恰恰、苗可麗等多名藝人也將到場錄影。
晚上8點許在地的新生代舞蹈團，還將以麻豆特有的十二婆姐陣及蜈蚣陣為演出元素，以舞蹈肢體語言融合傳統民間信仰，呈現出屬於麻豆香科的【婆姐佑子五王香】舞作。
台南市政府說，麻豆香期間，預估將有數萬名香客及信眾湧入，日前已開遶境協調會議，會中與各宮廟簽訂優質宮廟文化府城行動公約，要求做好環境清潔及遵守各項優質宮廟法令，管制時間內（晚上10點至翌日7點）勿燃放炮竹，市府也將成立聯合稽查小組落實執法。
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