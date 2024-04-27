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竹市這間國小舊址荒廢多年 市府擬活化推長照機構

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市朝山國小位於中華路旁的舊校舍雖曾一度轉做原住民文化園區，但後續已無使用荒廢多年，市府有意轉作長照機構。記者張裕珍／攝影
新竹市朝山國小位於中華路旁的舊校舍雖曾一度轉做原住民文化園區，但後續已無使用荒廢多年，市府有意轉作長照機構。記者張裕珍／攝影

新竹市朝山國小遷校27年，中華路旁的舊校舍雖曾一度轉做原住民文化園區，但後續已無使用荒廢多年，今年傳出市府有意轉作長照機構，但還無具體進展。民代期盼加速活化，也希望能保留公共空間給地方使用，市府衛生局長陳厚全說，正在著手智慧長照機構效益評估，後續將研議將公益空間列入附帶條件，鼓勵業者參與。

朝山國小原址因中華路拓寬，導致原有校地不敷使用而遷址，留下的老舊校舍曾繪製上原住民圖騰，作為原住民從事文化活動、聚會的空間，但近10年來閒置未用。走訪朝山國小舊校舍處前方雖留有大樹、草地與水泥空地，但早已人去樓空、了無生氣。

荒廢校舍長年無人管理，成了「蚊子館」。平地原住民市議員林慈愛說，這裡過去雖曾有族人舉辦豐年祭等活動，但在那魯灣部落已打造文化聚落後，族人都就近在部落活動，也未曾再使用過朝山國小舊址，「荒廢很久了」，希望市府能有更好的運用。

市議員廖子齊追蹤朝山國小舊址活化案，她說，原本希望能活化作社宅，但市府認為不適合，之後則提出希望整修作為實驗教育基地，因為竹市是非常適合發展實驗教育的城市，擁有不少共讀、共學團體，既然市府有意作長照，她將爭取公益回饋空間。

廖子齊說，朝山國小舊址就位於中華路旁，交通往來便利，未來若要以BOT方式活化興建長照機構，希望能有供公共使用的幼托、社區活動空間等，為地方創造雙贏。

陳厚全說，市府依校舍退場相關辦法作業，朝山國小舊址用地不大，無法興建社會住宅，因此規畫朝智慧長照機構方向辦理，但一塊地活化需要不少時間，前陣子歷經文資提報審議，確認50年舊校舍的倉庫不具文資價值後，目前著手長照機構效益評估。

陳厚全也提到，長照是未來發展趨勢，以新竹市而言，整體長照量能仍缺，東區因為寸土寸金，幾乎沒有住宿型的長照機構。目前進行長照機構效益評估，希望能有廠商有意願進駐營運提供長照服務，在財務可行的前提下，鼓勵廠商規畫公益回饋空間。

新竹市朝山國小位於中華路旁的舊校舍雖曾一度轉做原住民文化園區，但後續已無使用荒廢多年，市府有意轉作長照機構。記者張裕珍／攝影
新竹市朝山國小位於中華路旁的舊校舍雖曾一度轉做原住民文化園區，但後續已無使用荒廢多年，市府有意轉作長照機構。記者張裕珍／攝影

公益 原住民 新竹 長照

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