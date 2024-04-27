竹市這間國小舊址荒廢多年 市府擬活化推長照機構

新竹市朝山國小遷校27年，中華路旁的舊校舍雖曾一度轉做原住民文化園區，但後續已無使用荒廢多年，今年傳出市府有意轉作長照機構，但還無具體進展。民代期盼加速活化，也希望能保留公共空間給地方使用，市府衛生局長陳厚全說，正在著手智慧長照機構效益評估，後續將研議將公益空間列入附帶條件，鼓勵業者參與。

朝山國小原址因中華路拓寬，導致原有校地不敷使用而遷址，留下的老舊校舍曾繪製上原住民圖騰，作為原住民從事文化活動、聚會的空間，但近10年來閒置未用。走訪朝山國小舊校舍處前方雖留有大樹、草地與水泥空地，但早已人去樓空、了無生氣。

荒廢校舍長年無人管理，成了「蚊子館」。平地原住民市議員林慈愛說，這裡過去雖曾有族人舉辦豐年祭等活動，但在那魯灣部落已打造文化聚落後，族人都就近在部落活動，也未曾再使用過朝山國小舊址，「荒廢很久了」，希望市府能有更好的運用。

市議員廖子齊追蹤朝山國小舊址活化案，她說，原本希望能活化作社宅，但市府認為不適合，之後則提出希望整修作為實驗教育基地，因為竹市是非常適合發展實驗教育的城市，擁有不少共讀、共學團體，既然市府有意作長照，她將爭取公益回饋空間。

廖子齊說，朝山國小舊址就位於中華路旁，交通往來便利，未來若要以BOT方式活化興建長照機構，希望能有供公共使用的幼托、社區活動空間等，為地方創造雙贏。

陳厚全說，市府依校舍退場相關辦法作業，朝山國小舊址用地不大，無法興建社會住宅，因此規畫朝智慧長照機構方向辦理，但一塊地活化需要不少時間，前陣子歷經文資提報審議，確認50年舊校舍的倉庫不具文資價值後，目前著手長照機構效益評估。