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石門水庫又有入帳 預估可增供水石門11天、新竹16天

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
這幾天持續受惠春雨，截至今日石門水庫 降雨合計57.6毫米，預估可為水庫增加1100萬噸水量。圖／北水分署提供
這幾天持續受惠春雨，截至今日石門水庫 降雨合計57.6毫米，預估可為水庫增加1100萬噸水量。圖／北水分署提供

這幾天持續受惠春雨，此波降雨迄今對石門水庫及寶二系統的助益明顯，截至今日石門水庫 降雨合計57.6毫米，預估可為水庫增加1100萬噸水量；寶山+寶二水庫 降雨合計93.1毫米，預估可為水庫增加520萬噸水量。

北水分署表示，石門水庫今日7時水位為220.98公尺，蓄水量為5511萬噸，蓄水率已回升至26.8%。累計自22至27日入流量扣除供水使用量淨蓄水量增加452萬噸，水位上升約150公分。

寶山+寶二水庫系統今日7時蓄水量約1239萬噸，蓄水率已回升至34%，累計自22至27日淨蓄水量增加162萬噸，蓄水率增加4.5%。

因平地已多日降雨，農田經雨水充分供應已滿足，所以經協商農水署石門及桃園管理處同意近日仍優先使用河川及埤塘水源供灌，將水蓄存在水庫以增加蓄水量。

另中庄調整池及鳶山堰於近期降雨期間亦加強取水蓄存，目前均達約滿庫，蓄水量各約505萬噸及439萬噸。

依氣象資料分析顯示，後續持續降雨可能性高，北水分署將加強守視透過節水操作及加強引水，努力讓水庫穩定供水。依此波降雨增加水量推估，預計至少可增加供水日數為石門11天，新竹16天。

至於是否有實施人工增雨規畫將視天候條件適當機動實施，北水分署說，以增加水庫集水區降雨機率。

這幾天持續受惠春雨，截至今日石門水庫 降雨合計57.6毫米，寶山+寶二水庫 降雨合計93.1毫米，預估可為水庫增加520萬噸水量。圖／北水分署提供
這幾天持續受惠春雨，截至今日石門水庫 降雨合計57.6毫米，寶山+寶二水庫 降雨合計93.1毫米，預估可為水庫增加520萬噸水量。圖／北水分署提供

新竹 石門水庫

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