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最新詐騙手法？蝦皮賣家收退貨「商品被調包」：打開全是紙板

聯合新聞網／ 綜合報導
一名賣家爆料，近期接連遇到兩位買家退貨，然而打開商品竟發現內容物全被調包，讓他十分無奈。圖／翻攝自「爆料公社」
一名賣家爆料，近期接連遇到兩位買家退貨，然而打開商品竟發現內容物全被調包，讓他十分無奈。圖／翻攝自「爆料公社

許多人都習慣在蝦皮網購，然而近日竟有網友爆料，被不只一位買家用「退貨機制」詐騙，打開買家退回來的未開封商品，內容物卻全被調包，外包裝封膜十分逼真，商品卻被換成有重量的紙板，讓他無奈感嘆，「現在詐騙真的太厲害」。

原PO在Facebook社團「爆料公社」發文指出，他3月及4月接連遇到買家取完貨後，以「不需要了」為由申請退貨。然而賣家收到退貨商品後打開，才發現全被用「有重量的紙板」替換，「非常用心的詐騙，外包裝有模有樣，裡面裝了有重量的紙板，所以拿在手上完全感覺不出來被調包，沒有拆開看還以為裡面真的是粉底」。

原PO感嘆，通常賣家方根本不可能去割開新封膜一個一個檢查，「如果在不知情的情況下，把調包商品寄給下單客人，不就變成我詐騙了嗎」，讓他十分傻眼，無奈直呼「現在詐騙真的有夠厲害」，並呼籲賣家們，務必仔細檢查退貨商品。

貼文曝光後，引發網友熱議，「太惡劣了」、「台灣是全世界詐騙之光」、「太誇張了，放進去紙片還把外盒封起來？也太專業」、「這麼專業的手法真可怕」、「退貨被詐騙，真是怪招一堆」、「去提告詐欺吧」、「好扯喔，如果又賣給他人不就被栽贓詐騙了」、「拿一拿再退貨怎麼想都怪，沒想到現在連店家都要自保了」。

也有人認為，蝦皮方應該嚴加防範詐騙，保障買賣雙方權益，「蝦皮也是放任詐騙」、「買賣雙方的金流都暫時放在蝦皮代收，蝦皮就有義務保障雙方的權益，所以廣大的買家、賣家們，絕對不要再姑息蝦皮只賺錢，卻一點作為都沒有」。

網購 蝦皮 詐欺 詐騙

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