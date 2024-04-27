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MLB／「薪水小偷」又傷了！ 天使瑞登腿筋撕裂無限期缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
天使倫登再度因傷缺陣。 美聯社
天使倫登再度因傷缺陣。 美聯社

根據天使隊官網報導，近年高薪低就被球迷嘲諷是「薪水小偷」的明星三壘手瑞登（Anthony Rendon），近期傷勢確認為左腿筋嚴重部分撕裂傷，目前沒有明確回歸時間表，還是難以撕掉標籤，不過在脫離戰線期間預計會持續隨隊。

瑞登在對戰紅人隊的比賽中敲出內野安打，不過在跑壘時因腿部不舒服而提前離場，接收多方意見後，今賽前遭診斷為腳筋撕裂，「已經連續4年了，所以我生氣了幾天，沮喪、憤怒、你所能想到的一切情緒，因為上場機會不斷從身邊溜走，我想贏、我想打球，我盡所能待在場上，但看起來毫無作用。」倫登說。

瑞登2019年休賽季與天使隊簽下7年2.45億美金肥約，不過僅在首年打出符合身價的成績，此後便飽受傷病困擾，最近4個賽季，瑞登年年進入傷兵名單，最多僅出賽58場，如今又面臨無限期缺陣，恐怕又是個虎頭蛇尾的一年。

本季瑞登在19場比賽內繳出2成67打擊率，攻擊指數為0.632，在賽季初19打數無安打的窘境後，倫登狀況逐漸升溫，在過去11場比賽內，打擊率高達3成95，缺陣後沙諾（Miguel Sano）預計會是接下來的先發三壘手。

瑞登表示，他將繼續在天使球場接受治療，並盡可能在康復期間隨隊，「擁有一個具備智慧、知識和經驗的打者總是很重要，年輕球員們鐵定需要他的經驗，這將幫助我們往正確的方向前進。」天使主帥華盛頓（Ron Washington）說。

天使 美金 華盛頓

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