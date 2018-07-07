俄羅斯世足爆發靠普亭 克國主帥不怕地主優勢

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-07 11:05 用LINE傳送

俄羅斯主帥切爾切索夫。 美聯社

世足 賽地主俄羅斯 將在明天凌晨2時的8強賽碰上克羅埃西亞 ，如果俄羅斯再贏球，將能追平在世足賽史（包含蘇聯時期）的最佳成績。

對於今年球隊從一路不被期待到有機會創下佳績，俄羅斯主帥切爾切索夫 （Stanislav Cherchesov）在賽前記者會時透露，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）也在這次的比賽中貢獻良多。

身為本屆世足賽地主國，俄羅斯從小組賽首戰對沙烏地阿拉伯就大爆發踢進5球、前兩戰合計進8球後，就靠著這股地主威能一路晉級，包括在16強賽於PK大戰中戲劇性的擊敗冠軍熱門西班牙，相隔48年再度重返8強。

對於球隊取得近年來的重大勝利，俄羅斯主帥切爾切索夫透露，俄羅斯總統普亭也是一大功臣， 「他一直打電話給我，包括16強賽前他也打了，總統的支持帶給我們很大的信心和動力，球員們也都抱持著如此想法。」

國際足總在8強賽前列出俄羅斯表現優異的五大主因，包括團結、戰術靈活、身體強悍、球迷支持與地主榮耀，不過他們將對上團隊戰力優異的克羅埃西亞，切爾切索夫說：「他們每名球員的實力都很平均，所以我們不會只對付其中一人，我們的團隊也必須適時做出回應。」

至於克羅斯西亞將挑戰自1998年拿下季軍之後的的最佳成績，總教練達利奇（Zlatko Dalic）強調，球隊將不會畏懼俄羅斯所擁有的地主優勢， 「我們沒有選擇對手的權利，但我們的球員都有過每周在爆滿的球場中比賽的經驗，所以地主球迷的壓力將不會是問題和藉口，我們正走在重返1998年榮耀時光的道路上，不過這肯定不是那麼容易。」