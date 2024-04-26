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網傳深度偽造馬可仕音檔 指示菲律賓國家軍隊對中國開戰

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
菲律賓總統小馬可仕的聲音遭深度偽造，在網路上傳遞向敵國發動攻擊的假訊息。（歐新社）
菲律賓總統小馬可仕的聲音遭深度偽造，在網路上傳遞向敵國發動攻擊的假訊息。（歐新社）

菲律賓總統通訊辦公室（PCO）23日在社群媒體上發布一則聲明，指出網路上流傳一段影片內容，聲音聽起來像是菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.），其指示國家軍隊對一個國家發動攻擊。辦公室指出，這段音檔是深度偽造（deepfake）的內容，菲律賓武裝部隊並沒有接收到相關指示，馬可仕也從未發布相關訊息。

根據菲律賓電視台ANC報導，傳流的影片由幾段海上軍艦短片組成，並搭配馬可仕的聲音。

在篡改過音檔中，可以聽到聲音經過深度偽造的馬科斯的聲音，其表示，如果中國攻擊菲律賓，他已向菲律賓軍方發出「採取行動」的訊號，並補充說不能再讓菲律賓人受到北京的傷害。

通訊辦公室注意到這些被操作的內容，並表示馬可仕並未提出這些指示，「這些深度造假內容的幕後黑手可能是一位『外國演員』，政府正在調查這些被傳播的操縱影片，並將對責任人提起訴訟。」

通訊辦公室聲明中指出，政府還將密切協調資訊和通信技術部（DICT）、國家安全委員會（NSC）、國家網絡安全跨機構委員會（NCIAC）及相關私人部門合作，積極應對這些深度偽造的影片音檔，以及其他生成式AI內容的擴散和惡意使用。

影片 菲律賓 馬可仕

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