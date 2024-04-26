MiLB／藤浪晉太郎控球問題難解！0.1局狂失6分防禦率13.50

日籍火球男藤浪晉太郎本季轉戰大都會隊，因狀況不佳在小聯盟調整。他今天面對守護者隊3A，只解決1人，就狂失6分（3分自責），賽後防禦率飆升至13.50。

藤浪晉太郎本季以1年335萬美元合約轉戰大都會，還沒在大聯盟登板過。今天7局打完大都會3A以1：3落後，藤浪8上登板後連投2次保送，還發生暴投，接著又投保送，形成無人出局滿壘。

藤浪先抓下一個出局數，但隊友L.亞古納（Luisangel Acuña）發生失誤，讓對手攻下1分，藤浪接著被敲安又投保送，再失2分，留下滿壘退場。接替的投手哈特維格（Grant Hartwig）先投出三振，但隨後被敲清壘三壘安打，守護者3A單局灌進6分，終場以9：1贏球。

藤浪總計只投0.1局，29球只有11顆好球，投出4保送，被敲1安，失6分（3分自責），防禦率升到13.50，每局被上壘率高達2.81。