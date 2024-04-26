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形象大翻車！網紅「林叨囝仔」7寶媽失言 12廠商切割拒合作

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
網紅「林叨囝仔」七寶媽Sydney再掀爭議，廠商紛紛暫停合作。 圖/摘自臉書
網紅「林叨囝仔」七寶媽Sydney再掀爭議，廠商紛紛暫停合作。 圖/摘自臉書

網紅林叨囝仔」七寶媽Sydney再掀爭議，24日她在直播中談起「資源班」學生，一臉不屑、嘲諷；25日她出面道歉，不料卻仍然遭到網友砲轟，斥責她將過錯都推給兒子。據悉，目前有12間廠商發表聲明，表示未來拒絕與「林叨囝仔」合作。

據《中時新聞網》報導，目前與「林叨囝仔」七寶媽Sydney合作的業配廠商紛紛跳出來切割，包括讀書共和國、胡同燒肉、緊張雞都發表拒絕再合作的聲明，總計共有10間廠商表態；而「芝初SesaOle新鮮芝麻最初風味」、「自然主意。酷覓星」、「幸福の禮 喜之坊」、「牙周博士」則強調目前並沒有合作關係，未來也將不會有任何形式的合作。

此外，今天一早，「康軒學習雜誌」也發表聲明，「承諾不與涉及不當言論或行為之人合作」。此外，「SOGA HOME 創新智慧家庭」、「a.o.a 天然水果軟糖」也強調日後不會再與「林叨囝仔」合作。

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SOGA HOME 創新智慧家庭

SOGA HOME今天上午發表聲明，「我們對於造成的負面影響深感抱歉，並承諾將採取一切必要措施來修復這一局面。為此，我們決定立即終止與林叨因仔的合約，以示對他言行的譴責。」

a.o.a 天然水果軟糖

a.o.a今天上午發表聲明，「對於網紅的不當言論，我們在事發當下，已經採取積極的措施，現有合作活動已停止，且未來將不再與該網紅有合作。」

康軒學習雜誌-Top童樂會

康軒學習雜誌今天一早發表聲明，「承諾不與涉及不當言論或行為之人合作，以保護學童身處安穩友善的環境，促進其身心健全發展。」

讀書共和國

「讀書共和國」昨晚在臉書發表聲明，強調「社群因七寶媽的不當言行，先前業已終止前述活動，並停止所有合作，相關活動連結也已經失效或刪除。」

緊張雞Sweaty chicken

緊張雞昨晚在臉書粉專發表聲明，強調「緊張雞反對任何歧視與嘲諷資源班的言論跟行為。緊張雞品牌目前與多家經銷商合作，尚在確認是何經銷商與爭議網紅洽談此活動，會盡快釐清窗口並停止活動！」

胡同燒肉

胡同燒肉今天凌晨在臉書發表公告，強調「鑒於網紅「林叨囝仔」的不當言行，我們已立即採取最嚴肅的處理措施，並通知所有經銷商終止與其任何形式的合作，以杜絕對其任何行為的支持。」

咖樂彩虹麵 ColorNoodles

咖樂彩虹麵昨天深夜也發表聲明，強調咖樂彩虹麵以往曾與社會企業、弱勢團體合作，並以銷售分潤支持弱勢團體，無法容忍任何歧視社會弱勢的行為；因此將要求經銷商與七寶媽終止銷售關係。

HHM BUY

HHM BUY今天凌晨也發表聲明，強調「團隊堅決反對任何對資源班歧視嘲諷及傷害幼童學生之言論行為，並對於爭議人物未來都不會有任何形式之合作。」

芝初SesaOle新鮮芝麻最初風味

芝初SesaOle今天凌晨發表聲明，表示堅決反對任何對特教生或資源班歧視之嘲諷言論，且所有產品並沒有與林叨因仔合作。

自然主意。酷覓星

自然主意發表聲明僅表示一句話：「本品牌不會與歧視任何族群的網紅合作！」

幸福の禮 喜之坊

幸福の禮強調彼此並無合作關係，未來針對有社會真意的個人、組織，將會仔細過濾，不會進行任何形式合作；目前已要求「林叨因仔」下架、撤銷團購販售文章並停止供貨。

牙周博士

牙周博士則強調與「林叨因仔」並無合作關係，也無授權產品，已經經銷商通知對方下架產品。

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