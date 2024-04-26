Kep1er新專輯準備中 韓媒爆「活動不延長」合約到期說掰掰

南韓限定女團Kep1er合約即將到期，未來動態讓人關注。而據韓媒《Star News》報導，Kep1er將按原計畫於7月解散。

Kep1er透過Mnet選秀節目《Girls Planet 999》選出崔有眞、沈小婷、坂本舞白、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉、徐永恩、姜睿序9人成團，活動為期2年6個月，距合約到期僅剩2個多月，但今傳來不會延長活動時間，7月合約到期後成員將回歸各自的經紀公司。不過經紀公司WAKEONE表示「就延長活動期部分，還在與成員和各經紀公司討論中」，接著補充道：「 Kep1er正在準備新專輯，希望大家能多多支持。」

Kep1er將於5月8日發行日本首張正規專輯《Kep1going》。

Kep1er合約即將到期。圖／截自Ｘ／wakeone_offcl

商品推薦