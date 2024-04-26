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西藏流亡政府：已與中國開啟秘密對話一年多 但不預期有突破

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）。 路透
西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）。 路透

據香港《星島日報》報導，在印度西藏流亡政府與中國政府之間的正式對話已中斷十多年後，西藏流亡政府4月24日透露，已經與中國開啟秘密管道進行對話，不過，不預期會在短期內有所突破，而有關的對話已有一年多。

報導稱，設於印度達蘭薩拉的西藏流亡政府「藏人行政中央」領導人「司政」邊巴次仁（Penpa Tsering），當地時間24日對在當地的記者表示，他的代表已經與「北京的人」和中方尋求與西藏領導階層接觸的「其他人員」打交道，「我們從去年起確實有秘密管道（對話），但是我們沒有立即性的期待，這肯定是長期的，我們開啟這些秘密管道以來已經將近一年多，我們保持溝通」。

《印度斯坦時報》昨日報導，邊巴次仁形容這個秘密管道對話「非常不正式」；他指出，「他們（中國方面）找我們，不是我們找他們」，但是此刻期待會有什麼成果，「是不切實際」。

西藏流亡政府外交與新聞部長「噶倫」諾增卓瑪（Norzin Dolma）也證實這個秘密管道對話，但她也說，無法確定這些接觸能有任何「具體或實質結果」。

報導稱，這是西藏流亡政府與北京政府之間的正式對話從2010年停止之後，首次有消息表示雙方恢復接觸。據悉，北京和西藏流亡政府於2002年開始先後進行了9輪正式對話，2008年西藏發生騷亂，北京指是西藏流亡政府在背後支持藏獨所致，停止「和談籌備小組」接觸，並於2010年中斷了所有對話。

北京 印度 西藏

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