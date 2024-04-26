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7-ELEVEN聯名「金色三麥」推5款新品！「金色三麥蜂蜜泡泡風味思樂冰」限時第2杯10元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自4月29日起將與以異國特色佳餚及風味特調飲品聞名的在地餐飲品牌「金色三麥」聯名合作，跨類別整合推出經典西式美味料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月29日起將與以異國特色佳餚及風味特調飲品聞名的在地餐飲品牌「金色三麥」聯名合作，跨類別整合推出經典西式美味料理。圖／7-ELEVEN提供

立夏味蕾換季！7-ELEVEN自4月29日起將與以異國特色佳餚及風味特調飲品聞名的在地餐飲品牌「金色三麥」聯名合作，跨類別整合推出4款經典西式美味料理，共有主食、沙拉、輕食小點等，皆是該餐廳中銷售排行名列前茅的熱門招牌菜；同時還將「金色三麥」超人氣經典蜂蜜韻味，首度變身清涼有勁的「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，5月1日起陸續於思樂冰販售門市上市。7-ELEVEN邀請「金色三麥」主廚指導監製，並結合雙方各自Know-How，將新鮮食材與超商鮮食專業，結合主廚精湛手藝，將經典異國料理帶入超商。

7-ELEVEN指出，新品因應夏天即將到來祭出清爽的輕食和沙拉，其中「金色三麥墨西哥風味烤雞捲餅」以黃金比例配方調製適合冷藏微波的墨西哥捲餅皮，包裹與「金色三麥」主廚研製的獨家墨西哥特色紅醬、高溫烘烤的雞腿肉和起司絲，售價69元；另一款「金色三麥－鮮蝦蔬果沙拉」新鮮蝦仁、魷魚雙主食，搭配2款季節水果及5款繽紛時蔬，淋上主廚特製法式芥末醬，酸甜微辣爽口，售價89元。本次也推出2款經典西式主食，包括嚴選進口黑松露醬清爽調味的「金色三麥－黑松露野菇燉飯」（售價99元），以及有著魷魚、蝦仁、蛤蠣等多種海味的「金色三麥－義式海鮮義大利麵」（售價109元）。

不僅如此，夏季沁涼聖品「思樂冰」也特別結合「金色三麥」超人氣經典蜂蜜韻味，首度推出清涼有勁的「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，蜜香濃郁、滋味清爽，微氣泡爽口暢快，全新口味5月1日起陸續於思樂冰販售門市上市。4月29日至5月1日期間，搭配「勞動節開心價」推出思樂冰大杯全口味通通買1送1優惠；另迎接立夏於5月3日到5月5日思樂冰大杯全口味第2杯只要10元。

另外，7-ELEVEN觀察到每年5月至8月為涼麵銷售旺季，尤其氣溫高低也深深影響消費者購買涼麵行為，光是夏季的涼麵銷售量即高出冬季3倍以上。為迎接立夏到來，也推出新品韓國直輸泡菜搭配秘製鰹節醬汁的「韓式泡菜冷烏龍麵」，自5月1日到5月14日推出涼麵指定品項49元起優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN自4月29日起將與「金色三麥」聯名合作推出新品，「金色三麥墨西哥風味烤雞捲餅」售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月29日起將與「金色三麥」聯名合作推出新品，「金色三麥墨西哥風味烤雞捲餅」售價69元。圖／7-ELEVEN提供
夏季沁涼聖品「思樂冰」特別結合「金色三麥」超人氣經典蜂蜜韻味，首度推出清涼有勁的「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，5月1日起陸續於思樂冰販售門市上市。圖／7-ELEVEN提供
夏季沁涼聖品「思樂冰」特別結合「金色三麥」超人氣經典蜂蜜韻味，首度推出清涼有勁的「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，5月1日起陸續於思樂冰販售門市上市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月29日起將與「金色三麥」聯名合作推出兩款經典西式主食，包括嚴選進口黑松露醬清爽調味的「金色三麥－黑松露野菇燉飯」，以及有著魷魚、蝦仁、蛤蠣等多種海味的「金色三麥－義式海鮮義大利麵」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月29日起將與「金色三麥」聯名合作推出兩款經典西式主食，包括嚴選進口黑松露醬清爽調味的「金色三麥－黑松露野菇燉飯」，以及有著魷魚、蝦仁、蛤蠣等多種海味的「金色三麥－義式海鮮義大利麵」。圖／7-ELEVEN提供
5月1日至5月28日到7-ELEVEN門市購買金色三麥蜂蜜啤酒任1瓶，送1杯大杯蜂蜜泡泡風味思樂冰。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
5月1日至5月28日到7-ELEVEN門市購買金色三麥蜂蜜啤酒任1瓶，送1杯大杯蜂蜜泡泡風味思樂冰。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金色三麥」超人氣經典蜂蜜韻味，首度變身清涼有勁的「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，5月1日起陸續於思樂冰販售門市上市。圖／7-ELEVEN提供
「金色三麥」超人氣經典蜂蜜韻味，首度變身清涼有勁的「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，5月1日起陸續於思樂冰販售門市上市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月1日至5月14日推出涼麵指定品項49元起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月1日至5月14日推出涼麵指定品項49元起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月29日起將與「金色三麥」聯名合作推出新品，「金色三麥－鮮蝦蔬果沙拉」售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月29日起將與「金色三麥」聯名合作推出新品，「金色三麥－鮮蝦蔬果沙拉」售價89元。圖／7-ELEVEN提供
夏季沁涼聖品「思樂冰」特別結合「金色三麥」超人氣經典蜂蜜韻味，首度推出清涼有勁的「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，5月1日起陸續於思樂冰販售門市上市。圖／7-ELEVEN提供
夏季沁涼聖品「思樂冰」特別結合「金色三麥」超人氣經典蜂蜜韻味，首度推出清涼有勁的「蜂蜜泡泡風味思樂冰」，5月1日起陸續於思樂冰販售門市上市。圖／7-ELEVEN提供

售價 涼麵 金色三麥

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