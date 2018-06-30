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煮茶論戰／阿罩門…梅西個人秀 法優勢…善打團體戰

聯合報 趙榮瑞（國立台灣體育運動大學教授）
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法國認真練球，十六強賽不敢大意。 （美聯社）
法國認真練球，十六強賽不敢大意。 （美聯社）

從兩隊過往對戰交手來看，阿根廷在國際賽碰上法國取得六勝二負三和的對戰優勢，且在世足賽二度對決都獲勝，不過阿根廷目前的狀況不是很好，梅西長達六百四十七分鐘未能在世足賽中進球，卻讓他在第三戰踢進本屆世足賽的第一百顆進球，給人大難不死必有後福的感覺。

足球是團隊運動而非個人，但阿根廷這三戰給我的感覺還是太依賴梅西，在中場跟前鋒、中場跟後衛銜接的部分做得不是很好。後衛的球都直接傳給前鋒，感覺這三條線的搭配缺乏默契組合，且阿根廷過於重視個人技巧，這都是阿根廷想挺進八強必須改進的部分，否則對晉級將十分不利。

法國陣中擁有許多足球巨星且陣容十分完整，但分組賽三戰進三球、失一球，我認為作為一個奪冠熱門球隊還需要做調整。就兩隊實力來說，應該會是五五波，或許法國會稍微好一點，但比賽是看結果，唯有看臨場表現才能分出勝負。

分組賽全勝晉級的烏拉圭，三戰踢進了五球沒有失球，給人感覺攻守表現還不錯。過去曾兩度奪冠的烏拉圭，近年來在世足賽的舞台表現並不理想，自從一九七○年闖進四強後，僅在二○一○年再闖四強，其餘皆無法突破十六強，而這次同組的其他球隊實力也不是太好，能否表現如分組賽就不得而知了。

葡萄牙在分組賽三戰進五球失四球，可見攻守有些漏洞，其中四球由「C羅」羅納度包辦，給人感覺攻擊過分依賴C羅，只要C羅遭嚴加防守葡萄牙的進攻可能就較難發揮。整體來說，烏拉圭的後防線較葡萄牙嚴密，攻守比較平衡，就我感覺我認為烏拉圭稍微好一點，但也可能打平。

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