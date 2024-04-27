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天氣展望 未來1周天氣不穩定 氣象署指這時才水氣減少
未來長期天氣展望，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，第1周（今天至5月3日）受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部大雨或豪雨發生的機率；期中前氣溫明顯偏暖，隨後逐漸轉涼。第2周（5月4日至5月10日）環境水氣減少，氣溫回升至略偏暖。
氣象署說，模式預測未來第1周受鋒面影響，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部大雨或豪雨發生的機率；各地氣溫明顯偏暖，期末轉涼。第2周環境水氣減少，氣溫回升至略偏暖。由於模式預報不確定性較大，注意氣象署所發布的最新資訊。
第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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