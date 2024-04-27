2波鋒面雨炸全台 中南部恐強降雨 明趨緩下周二又變天

未來一周預計有兩波鋒面陸續影響台灣，中央氣象署表示，天氣相當不穩定，當對流發展旺盛時，易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象。

今天鋒面及西南風持續影響，天氣相當不穩定，各地降雨機率高，西半部地區及澎、金、馬可能有局部大雨，中南部地區需留意短延時的強降雨發生，常伴隨雷擊及強陣風，戶外活動、行車用路注意安全。

東半部降雨空檔較大、雨勢比中南部小、且有機會看到陽光，但建議外出還是要攜帶雨具備用。

氣溫方面，今天各地早晚低溫約21至23度，白天各地高溫約28至31度，沒下雨時感受較暖熱，若有強降雨溫度將降低1到2度。

另外，今天桃園至苗栗及蘭嶼、綠島將有較強陣風；適逢大潮，中南部應留意低窪地區積淹水的現象；清晨金門、馬祖有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

明天鋒面向北遠離，各地降雨逐漸趨緩，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，但降雨空檔較長。

下周一環境轉為西南至偏南風，東南部地區有焚風發生的機率，各地天氣相對較穩定悶熱，水氣較少，不過中部以北仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；午後東北部、花蓮地區及各地山區局部短暫雷陣雨。

下周二另一鋒面接近，愈晚降雨機率愈高，中部以北、宜花地區有局部短暫陣雨，其他地區開始有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

下周三另一鋒面影響、下周四鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼；西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢發生的機率。

下周五東北季風影響，西半部轉為多雲的天氣，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

5月4至6日東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

此外，由於近期餘震仍頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。