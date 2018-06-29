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udn2018世足賽起義時刻世足要聞

16強有死亡半區 4冠軍與3大球星提前對決

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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16支晉級球隊與淘汰賽對戰組合全數出爐。
16支晉級球隊與淘汰賽對戰組合全數出爐。

俄羅斯世足小組賽在今天凌晨落幕，16支晉級球隊與淘汰賽對戰組合也全數出爐，共有10支歐洲球隊、4支南美洲球隊，以及中美洲代表墨西哥和亞洲代表日本取得晉級資格；而今年也是自從1982年以來，首次無非洲球隊晉級到淘汰賽階段。

四大冠軍位居同區 C羅與梅西最快8強對決

世足賽小組賽今天在比利時以1：0擊敗英格蘭，確定取得G組龍頭寶座後敲定16強對戰組合，其中位在上半區的球隊包括烏拉圭、葡萄牙、法國阿根廷巴西、墨西哥、比利時和日本，其中烏拉圭、法國、阿根廷和巴西4隊在過去20屆賽事中，合計捧起了10座的冠軍獎盃，讓此區的競爭將是異常的激烈。

其中烏拉圭、法國與阿根廷等3支冠軍球隊將在16強或8強賽階段提前交鋒，而另一支競爭隊伍則是擁有「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）坐鎮的葡萄牙，眾所期待的「梅羅」大戰可能在8強賽上演，而4強賽更可能再對上內馬爾（Neymar）所屬的巴西，世界頂尖3大球星的對決可能都在上半區上演。

西班牙、英格蘭最快4強才碰頭

相較之下，下半區的競爭強度明顯不如上半區，8支參賽球隊包括西班牙、俄羅斯、克羅埃西亞、丹麥、瑞典、瑞士、哥倫比亞與英格蘭，其中僅有西班牙和英格蘭曾拿下過1座的世足賽冠軍，雙方最快也要到4強賽才有機會碰頭。

16強賽將在台灣時間明天晚間10點登場，首場比賽將由法國出戰阿根廷，7月 1日凌晨兩點則由烏拉圭對上葡萄牙。

16強隊戰表>>>https://udn.com/fifa2018/schedule16

阿根廷烏拉圭法國巴西

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