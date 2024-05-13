澎湖花火「風中綻放」！無人機表演惜因強風擾亂取消

澎湖國際海上花火節，今晚由昇恆昌澎坊免稅商店贊助的「澎坊三號港之夜」，並由捷克國際煙火團隊施放，無人機則因風勢過大取消。

澎湖國際海上花火節今晚是企業贊助場，縣長陳光復致贈感謝狀給澎坊免稅店總經理常春媚，感謝長年的支持，並與議長陳毓仁、澎澄飯店董事長蔡萬生等人倒數施放。

今晚花火施放前，由來自台北市內湖國民小學管樂團、HEHEHAHA樂團與澎湖中興國小兒童合唱團輪番上陣演出，贏得現場民眾掌聲。

「澎坊三號港之夜」的花火施放，由捷克「NVFIREWORKS S.R.O」煙火團隊施放，花火在強風中綻放。航海王動畫25週年動畫展演無人機，可惜因風勢過大而取消。

縣府旅遊處表示，澎湖今年的花火節中，企業贊助有4場，除了今晚的澎坊之夜外，還有6月24日澎湖福朋喜來登之夜、29日雄獅之夜、7月2日新光人壽之夜。