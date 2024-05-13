快訊

爆胎繼續開國道！狂飆逾30公里只剩輪框 阿伯以為沒問題

台南工廠火警 廠房3000平方公尺「全面燃燒」消防灌救中

吳怡霈5萬買「3張鴻海」 抱股10年後數字讓她驚呆了

澎湖花火「風中綻放」！無人機表演惜因強風擾亂取消

中央社／ 澎湖縣13日電
2024澎湖國際海上花火節13日迎來首場煙火秀「澎坊三號港之夜」，大批民眾在強風中欣賞花火綻放，絢爛光彩交織夜空。圖／澎湖縣政府提供（中央社）
2024澎湖國際海上花火節13日迎來首場煙火秀「澎坊三號港之夜」，大批民眾在強風中欣賞花火綻放，絢爛光彩交織夜空。圖／澎湖縣政府提供（中央社）

澎湖國際海上花火節，今晚由昇恆昌澎坊免稅商店贊助的「澎坊三號港之夜」，並由捷克國際煙火團隊施放，無人機則因風勢過大取消。

澎湖國際海上花火節今晚是企業贊助場，縣長陳光復致贈感謝狀給澎坊免稅店總經理常春媚，感謝長年的支持，並與議長陳毓仁、澎澄飯店董事長蔡萬生等人倒數施放。

今晚花火施放前，由來自台北市內湖國民小學管樂團、HEHEHAHA樂團與澎湖中興國小兒童合唱團輪番上陣演出，贏得現場民眾掌聲。

「澎坊三號港之夜」的花火施放，由捷克「NVFIREWORKS S.R.O」煙火團隊施放，花火在強風中綻放。航海王動畫25週年動畫展演無人機，可惜因風勢過大而取消。

縣府旅遊處表示，澎湖今年的花火節中，企業贊助有4場，除了今晚的澎坊之夜外，還有6月24日澎湖福朋喜來登之夜、29日雄獅之夜、7月2日新光人壽之夜。

澎湖 花火節

延伸閱讀

飛澎湖一票難求！縣府爭取第3家航空 陳光復：年底可望簽MOU

曾當眾「墜入愛河」...無人機水域救援受限多 議員憂救溺成效差

澎湖花火節登場！但因海象不佳 布袋客輪今取消航班

中國男操作無人機 偷拍橫須賀出雲號惹議

相關新聞

高雄慶TPASS月票1周年 抽大阪機票、399會員有免費月票

高雄市去年是最早推出TPASS通勤月票的縣市，如今開賣滿1周年，使用次數超過3191萬人次，總計減碳量達2.4萬噸，相當...

枋山芒果季來了！ 屏縣府再攜手中華郵政拚銷售

正值屏東芒果產季，為拓增銷售管道、提高收寄量能與加快宅配，屏東縣政府與中華郵政合作，今舉辦「關懷農產行銷-屏東愛文芒果」...

小琉球垃圾累積600噸 屏縣府出手估3周清完

屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運連9次流標，堆置近600噸垃圾未清運，屏東縣府環保局、警察局13日在鹽埔漁港及小琉球大福漁港...

澎湖花火「風中綻放」！無人機表演惜因強風擾亂取消

澎湖國際海上花火節，今晚由昇恆昌澎坊免稅商店贊助的「澎坊三號港之夜」，並由捷克國際煙火團隊施放，無人機則因風勢過大取消

視察鹽埔漁港 鄭文燦：補助1.6億改善貨運碼頭

行政院副院長鄭文燦今視察屏東縣的枋寮、鹽埔漁港，鹽埔漁港貨運碼頭面臨船席不足及缺乏陸域作業設施泊區等問題，為提升鹽埔到琉...

3200萬！ 屏東爛尾透天厝求售 網翻三年前舊文嚇壞「太剛好」

屏東恆春近日出現一棟廢墟風格的透天厝，要賣3200萬，消息一出引發當地不少民眾熱議。po文的網友寫說「原來恆春不只有墾丁的夜市美食貴得嚇死人…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。