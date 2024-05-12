緯創「定錨地板價」出現了 挪威主權基金建倉在這個價位...

緯創（3231）搶攻AI商機有成，全球最大主權財富基金挪威主權基金按讚，大舉進場投資。緯創最新公布的年報資訊顯示，截至今年4月1日，挪威主權基金狂掃緯創股票超過2.53萬張，躍第十大股東。

挪威主權基金今年初公布2023年持股狀況時，還未納入緯創，惟觀察緯創統計至今年4月1日的前十大股東名單，挪威主權基金赫然入列，持股高達逾2.5萬張，顯示挪威主權基金是在今年首季才大舉建倉緯創。

對照緯創今年首季股價均價為114.4元，比上周五（10日）收盤價114元還高，即當下投資人進場，比挪威主權基金成本還便宜。有業內中實戶直言：「挪威主權基金都在更高價建倉了，國內投資人還有什麼好擔心的？」

法人研判，從挪威主權基金建倉成本價平均落在緯創首季均價114.4元來看，這個價位可望成為緯創「定錨地板價」。

另外，具有新加坡政府色彩的先進星光基金也持有緯創股票逾3.9萬張，為第七大股東。挪威主權基金與先進星光基金這兩大重量級國際基金前一年均未入列緯創前十大股東名單，如今大舉買進緯創股票，凸顯對緯創在AI浪潮下掌握的商機前景深具信心。

在國際大型基金護持與國內壽險、ETF買盤加持下，為緯創後續與其他AI伺服器代工廠的比價行情增添更多話題。

外資摩根士丹利（大摩）證券在最新報告中，即看好緯創實際上仍是輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200合作夥伴中的贏家之一，為後續股價注入續航力。

根據挪威主權基金今年初公布的2023年持股狀況，緯創並未入列增持或新增的投資標的。而緯創年報統計截止4月1日的前十大股東名單中，挪威主權基金入列，顯示挪威主權基金加碼緯創持股的期間落在今年首季。

挪威主權基金去年資產規模達1.2兆美元，目前美股七大科技巨擘Google母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達和特斯拉，約占其股票投資組合比重的12%。

疫情以來，挪威主權基金持有科技股比重持續走高，並擴大投資台灣企業，增持台積電（2330）、聯發科（2454）等台股，持股台股市值最高者為台積電，持股占比從2022年的1.61%提高到1.75%，同時增加蘋果及微軟等大型科技股股票。

受惠科技股飆漲，去年挪威主權基金報酬率寫下史上第三高。今年AI行情持續火熱，也帶動挪威主權基金收益暴增，今年首季帳面獲利達1.2兆挪威克朗（約1,090億美元），創1996年該主權基金成立以來最高紀錄，單季報酬率高達9.1%。