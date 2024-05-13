小米京東達成新戰略合作 未來三年銷售目標人民幣2000億

TechInsights發布的資料顯示，2024年第1季，大陸智慧手機出貨量6,330萬支，年增1%，結束連續11季的下滑，OPPO及旗下平價品牌一加以17.1%的市占率拿下冠軍。榮耀、華為和vivo緊隨其後，分列二到四名，市占率分別為16.7%、16.6%和16.1%。小米以15%位居第五，而蘋果以13.7%跌出了前五名。OPPO為何這麼厲害？

2024-05-13 19:34