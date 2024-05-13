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小米京東達成新戰略合作 未來三年銷售目標人民幣2000億
小米公司13日官宣，近日與京東達成全新戰略合作，雙方明確了未來三年小米在京東全渠道銷售額2,000億（約新台幣8,548億元）的目標，目的在於顯著提升小米多品類智慧硬體產品的銷售能力。外界認為，在與京東戰略合作下，小米手機出貨量有望進一步提升。
據了解，戰略簽約由小米集團合夥人、總裁及國際業務部總裁盧偉冰，京東集團CEO許冉出席儀式並見證。
小米官方微博稱，雙方將共同推動多讓更多用戶享受到小米全場景智慧化體驗，加速「人車家全生態」戰略全面展開；京東官方微博則指出，未來雙方將深化零售、物流、科技、金融等多領域合作。
京東黑板報則具體指出將跟小米在多領域進行合作：在零售領域，京東將在3C數碼、家電家居、汽車等品類上與小米深度共建；在產品層面，小米將積極參與京東3C數碼新品「先人一步計劃」、趨勢品「AI換新加速計劃」；在物流領域，針對國際物流、物流數智化等領域深化與小米合作，提升小米物流效率；在生產環節，京東工業「太璞」數智供應鏈解決方案將助力小米在工業品採購和製造環節進一步降本增效。
事實上，小米和京東自2015年已有廣泛合作，如今京東已成為小米全球銷售規模最大的戰略級合作夥伴。2023年9月，小米京東自營旗艦店粉絲破億，小米成為京東首個店鋪粉絲破億的品牌；2024年3月，大陸全國首家京東自營小米之家落地天津京東MALL。首次聯合共建品牌線下門店。京東還支持了小米Pay付款。
市調機構IDC數據顯示，今年第1季小米智慧手機出貨量為4,076萬部（年增33%，較上期微增0.02%），在全球智慧手機市場份額為14.1%，排名第三。此前有機構預計小米2024年智慧手機出貨量有望達1.61億部，該業務毛利率約為13%。
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