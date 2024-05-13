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美政府將對Polar Semiconductor提供1.2億美元晶片補助

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
拜登政府13日宣布，將向Polar Semiconductor提供多達1.2億美元，幫助該公司在明尼蘇達州擴大晶片製造設施。路透
拜登政府13日宣布，將向Polar Semiconductor提供多達1.2億美元，幫助該公司在明尼蘇達州擴大晶片製造設施。路透

拜登政府13日宣布，將向Polar Semiconductor提供多達1.2億美元，幫助該公司在明尼蘇達州擴大晶片製造設施。這是最新一起強化美國半導體實力的晶片補助。

紐時報導，商務部官員說，這將幫助Polar布盧明頓廠在兩年內升級技術，並把產能提高一倍。聯邦官員指出，該公司生產的晶片，對汽車、國防系統和電網來說很重要。

負責標準和技術的商務部副部長羅卡西奧（Laurie E. Locascio）說：「我們正把納稅人的錢發揮到最大效益，並吸引公私部門的投資來創造就業機會、確保我們的供應鏈，並提振明尼蘇達州的製造實力。」

這項資助的是依據跨黨派支持的晶片與科學法，是2022年在國會通過立法。晶片與科學法中的390億美元，會直接發放給企業，獎助他們建造或擴大在美國的工廠。

擴大國內生產的晶片，是美國總統拜登經濟政策重要的一環，主要是聚焦提振美國製造，並讓先前移往海外的工作機會回流美國。全球的半導體僅10%是美國製造，遠低於1990年的約37%。

明尼蘇達州政府也將提供約7,500萬美元，補助Polar預料將耗資逾5.25億美元的擴張計畫。聯邦官員說，此次擴張將在當地創造超過160製造和營建工作機會。

半導體 拜登 美國

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