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爆胎繼續開國道！狂飆逾30公里只剩輪框 阿伯以為沒問題

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爆胎繼續開國道！狂飆逾30公里只剩輪框 阿伯以為沒問題

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

國道一號台中路段本月9日有民眾在深夜發現一輛自小客車右後輪開到只剩輪框，駕駛卻仍在行駛，民眾緊急通報警方，國道警察彰化路段攔下此車，駕駛聲稱，他是於中、北部發現爆胎，以為車子應還能開，所以繼續行駛至少逾30公里，警方通報拖吊車協助將爆胎車拖離下國道，並依法開罰。

「好誇張！在國道開到只剩輪框，還在開，是表演特技嗎?」本月9日深夜10點多，有民眾在國道一號台中豐原南下路段發現一輛Lexus小轎車的右後輪「只剩輪框」，但仍行駛中，而向國道警察通報。

國道三隊即派員攔查，在彰化199公里處攔到此輛車，據了解，58歲駕駛聲稱，他的車在中北部爆胎，他以為還能開，才繼續行駛，不知輪胎已被他開到只剩輪框。

國道三隊表示，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，可處1千元以上、6千元以下罰鍰，也提醒用路人沒有輪胎皮的狀況下行駛，不但容易失控，也容易導致車輛損毀更嚴重，發生類似情形，最好立刻往安全處停靠，撥打1968進行救援。

一輛自小客車9日在國道一號爆胎，卻繼續行駛，開到右後輪只剩輪框，直到國道警察在彰化路段將他攔下開罰。圖／國道三隊提供
一輛自小客車9日在國道一號爆胎，卻繼續行駛，開到右後輪只剩輪框，直到國道警察在彰化路段將他攔下開罰。圖／國道三隊提供
一輛自小客車9日在國道一號爆胎，卻繼續行駛，開到右後輪只剩輪框，直到國道警察在彰化路段將他攔下，並通報拖吊車將爆胎車拖離下國道。圖／國道三隊提供
一輛自小客車9日在國道一號爆胎，卻繼續行駛，開到右後輪只剩輪框，直到國道警察在彰化路段將他攔下，並通報拖吊車將爆胎車拖離下國道。圖／國道三隊提供

國道 彰化 警察

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