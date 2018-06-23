他對上梅西都會進！ 阿根廷生死戰遇到麻煩人物

中央社 伏爾加格勒22日綜合外電報導 2018-06-23 06:19 用LINE傳送

奈及利亞隊穆薩（Ahmed Musa）發下豪語，有把握對戰阿根廷時，他能再進2球。 美聯社

穆薩（Ahmed Musa）上演梅開二度，助「非洲雄鷹」奈及利亞2比0擊沉冰島，下一戰對上超級球星梅西領軍的阿根廷，他發下豪語，這場「生死之戰」有把握再進2球。

穆薩2年前效力英超列斯特城（Leicester City），一場季前友誼賽踢進2球，2比4輸給梅西領軍的巴塞隆納（Barcelona）。他說，每次與梅西對陣比賽，他都會進球。

今天身為單場最佳球員、奈及利亞英雄，穆薩說：「對上阿根廷要進球，對我來說不會太難。我們都知道這一戰很重要，那是生死之戰。」

穆薩說：「我記得4年前在巴西對上梅西，我踢進2球。」當時奈及利亞在小組賽2比3輸給阿根廷，穆薩囊括全隊2次進球。

穆薩說：「後來我轉到列斯特城，對上巴塞隆納時，他也在場上，我又踢進了2球。」

穆薩笑說：「所以我想下一場比賽，什麼事情都有可能。我將會再進2球也不一定。」

奈及利亞今天擊敗冰島，使得1敗1和的阿根廷晉級之路保有一線生機。

目前D組已有克羅埃西亞2勝、積分6分提前晉級，奈及利亞1勝1敗、積分3分暫居第二，冰島與阿根廷命運相同，都是1敗1和、積分1分。

奈及利亞下一戰與阿根廷碰頭，冰島對上克羅埃西亞，兩場比賽26日同時開打。阿根廷非贏不可，否則就要打包回家。