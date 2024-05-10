擺脫衰退！英國Q1經濟成長0.6%高於市場預期 為保守黨注入強心針

今天公布的官方數據顯示，英國今年首季經濟成長力道高於預期，擺脫衰退，為處境艱難的首相蘇納克在今年可能舉行的國會大選前注入一劑強心針。

法新社報導，英國國家統計局（Office for National Statistics）聲明指出，英國今年首季國內生產毛額（GDP）成長0.6%，高於巿場預期的0.4%。

英國經濟去年下半年在通貨膨脹火熱及爆發生活成本危機的背景下，接連2季萎縮，達到技術上的衰退定義。

英國可望在今年舉行大選，但蘇納克（Rishi Sunak）帶領的保守黨民調持續落後主要在野黨工黨。蘇納克先前已將經濟成長列為最優先要務之一。

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）表示：「毫無疑問，那幾年很艱難。但是今天的成長數據，是疫情以來（英國）經濟首度全面恢復穩健的明證。」

他還說，英國經濟「今年以來持續成長，且未來6年的展望是七大工業國集團（G7）歐洲成員國當中最佳的」。

英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）昨天維持基準利率不變，處在16年高點。不過因通膨進一步降溫，英銀暗示今夏可能降息。