北市警局長估519集會「約1千人參加」 黃國昌酸：跟黑幫吃魚翅疏離草根

民眾黨擬在五二Ｏ總統就職典禮前夕，在民進黨部前號召群眾上街頭，台北市警察局長張榮興今天在市議會質詢時預估，519活動約一千人參加，約部署200名警力。民眾黨立委黃國昌今天酸，張榮興應該是花較多時間跟黑幫老大吃魚翅宴，才會對草根活動疏離太遠。

外界質疑警察局估一千人是看不起「小草」，恐激怒小草號召萬人集會。黃國昌今天下午表示，各種說法都尊重，目前為止，參與報名的志工已達300人，酸張榮興「我想張局長應該花比較多時間跟黑幫老大吃魚翅宴」，以致於對真的草根、接地氣的活動疏離太遠，對第一線狀況掌握可能不是那麼清楚。

黃國昌透露，黨團會議沒有具體討論立委是否出席五二Ｏ總統就職典禮，但民眾黨主席柯文哲願意出席，展現了民眾黨高度；民進黨政府做的不對、不好，在野黨應強力監督，但另一方面，柯文哲也希望社會督促執政者往好的方向前進。

黃國昌表示，他個人五二Ｏ會參加前半段就職典禮，因為當天立法院還有委員會要進行，立委該做的工作還是要做，但參加就職典禮是對國家的尊重；因此要看實際排程狀況，至於就職晚宴，可能比較沒時間參與。