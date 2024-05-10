內需暢旺 首季實質總薪資年增率寫6年同期次高

主計總處今天公布3月工業及服務業薪資統計，雖然第1季實質經常性薪資落入負成長，不過內需服務業暢旺，年終、獎金發放較佳，推升總薪資表現，第1季實質總薪資年增率達0.88%，則創下6年同期次高。

主計總處統計，3月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬6062元，年增2%；今年前3月經常性薪資則為4萬6030元，年增2.25%，增幅為6年來次高。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，第1季實質經常性薪資連續3年落入負成長，主要是受物價漲幅偏高影響，否則以往只要薪資成長幅度超過2%，都算是不錯水準。

陳惠欣接著指出，若看總薪資表現，前3月平均總薪資為7萬2263元，年增3.24%，創108年以來同期最大增幅，實質總薪資年增率0.88%，則是6年來同期次高水準。

陳惠欣說明，疫後復甦帶動內需服務業持續暢旺，廠商發放年終獎金、分紅犒賞員工，拉高總薪資表現；以行業別來看，今年第1季住宿業總薪資年增8.27%，旅行及相關服務業大增11.57%，而金融保險業、運輸倉儲業也都有不錯表現，分別成長10.30%、5.63%。

至於製造業已是否走出景氣低谷，陳惠欣表示，可從受僱人數、加班工時2大指標觀察，3月製造業受年後轉職潮影響，受僱人數月減2000人，和去年同期相比也減少，不過加班工時連續9個月上升；顯示製造業動能有在改善，只是復甦力道較緩。

陳惠欣表示，製造業當中，涵蓋半導體產業的電子零組件製造業表現相對亮眼，去年下半年起，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用需求，穩步復甦，加班工時不只連9月正成長、且幅度擴大，3月加班工時衝上24小時，創近14年最高水準。

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