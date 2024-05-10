快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

伊朗頭巾禁令再起，女性頻遭打壓卻不曾放棄希望

內需暢旺 首季實質總薪資年增率寫6年同期次高

中央社／ 台北10日電
薪資示意圖。圖／ingimage
薪資示意圖。圖／ingimage

主計總處今天公布3月工業及服務業薪資統計，雖然第1季實質經常性薪資落入負成長，不過內需服務業暢旺，年終、獎金發放較佳，推升總薪資表現，第1季實質總薪資年增率達0.88%，則創下6年同期次高。

主計總處統計，3月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬6062元，年增2%；今年前3月經常性薪資則為4萬6030元，年增2.25%，增幅為6年來次高。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，第1季實質經常性薪資連續3年落入負成長，主要是受物價漲幅偏高影響，否則以往只要薪資成長幅度超過2%，都算是不錯水準。

陳惠欣接著指出，若看總薪資表現，前3月平均總薪資為7萬2263元，年增3.24%，創108年以來同期最大增幅，實質總薪資年增率0.88%，則是6年來同期次高水準。

陳惠欣說明，疫後復甦帶動內需服務業持續暢旺，廠商發放年終獎金、分紅犒賞員工，拉高總薪資表現；以行業別來看，今年第1季住宿業總薪資年增8.27%，旅行及相關服務業大增11.57%，而金融保險業、運輸倉儲業也都有不錯表現，分別成長10.30%、5.63%。

至於製造業已是否走出景氣低谷，陳惠欣表示，可從受僱人數、加班工時2大指標觀察，3月製造業受年後轉職潮影響，受僱人數月減2000人，和去年同期相比也減少，不過加班工時連續9個月上升；顯示製造業動能有在改善，只是復甦力道較緩。

陳惠欣表示，製造業當中，涵蓋半導體產業的電子零組件製造業表現相對亮眼，去年下半年起，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用需求，穩步復甦，加班工時不只連9月正成長、且幅度擴大，3月加班工時衝上24小時，創近14年最高水準。

薪資 製造業

延伸閱讀

想找理想工作？最夯的AI技術能助求職者一臂之力

經濟日報社論／正視財富分配惡化的警訊

保障點值健保會倒 薛瑞元：石崇良恐成全台最大債務人

圖表看時事／懸殊惡化中…110年家庭最富最貧差66.9倍 圖解各國貧富差距

相關新聞

連續三年被通膨吃掉加薪 第一季實質經常性薪資年減0.09%

主計總處今天發布3月受僱員工薪資及人數，1至3月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬6030元，較上年同期增加2.25%，總...

【重磅快評】台電停電非精準 缺電倒是說了老實話

桃園市4月發生35起停電，本月也有7起，台電聲稱「沒有一戶重複停電過」，結果被罵爆；閣揆陳建仁只在意缺電的說法，強調停電...

核一室外乾貯終於獲准 台電：會盡快施工

台電核一廠室外乾式貯存場在被新北市政府卡關11年後，雙方達成和解，新北市10日在法院限定時間內核定核一室外乾貯水保計畫，...

電子零組件業復甦強 3月加班工時衝上24小時14年來最高

外界關注製造業景氣復甦狀況，根據主計總處10日公布資料顯示，3月製造業加班工時15.9小時，年增0.2小時。對此，主計總...

內需暢旺 首季實質總薪資年增率寫6年同期次高

主計總處今天公布3月工業及服務業薪資統計，雖然第1季實質經常性薪資落入負成長，不過內需服務業暢旺，年終、獎金發放較佳，推...

新增四企業擴大投資台灣 高科技、麵包店投資逾23億元

經濟部投資台灣事務所10日表示，新增4家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的聯策科技、中小企業方案的特銓、凱智綠能科技、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。