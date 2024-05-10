足球／足協攜手北市府養護北田草皮 優化迎辦足球賽事

中華台北男子足球國家代表隊將在6月6日出賽2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，於台北田徑場迎戰世界排名第77名的阿曼國家代表隊，為了提供兩隊最優質的比賽環境，中華民國足球協會與台北市政府體育局協議共同提升草皮品質，除了台北市體育局原定之固定養護外，中華足協負責加強台北田徑場草皮平整、茂密度養護，以盡力達到草皮最優化來辦理球賽。

中華足協本次特別找來國內草皮肥料以及草皮養護的專家合作，與田徑場固定養護單位多次會議商討如何加強補足，從今年4月起針對草皮和土壤現狀進行評估。雖然田徑場持續有活動進行，但在體育局協助下開放空檔時間讓足球協會進場維護，現在的氣候條件正好碰上春雨，養護難度亦大幅提升，足協與體育局雙方也與專家多次討論如何讓草地養護在未來能夠培養出適合台灣氣候之草植。

中華足球協會將與北市府攜手養護台北田徑場草皮。圖／中華足球協會提供

在此次資格賽之前，台北田徑場剛舉辦完台北國際田徑邀請賽，為確保場地狀況良好且安全，體育局與足協將於田徑賽結束的6月2日晚間，率領專業團隊進行場地會勘，在僅有3天的養護時間內，以最有效率的方式進行草地補土、填沙、鋪草、壓平，讓兩隊能夠在安全、舒適且符合國際標準的場地中進行比賽。而未來，中華足協亦將持續與台北市政府體育局保持合作與聯繫，確保場地養護工作順利，也確保各項足球賽事能順利進行。

本場賽事將於5/13開始售票，詳見售票網站，其它賽事相關訊息，請球迷持續鎖定中華足協臉書粉絲團。