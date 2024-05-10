母雞帶頭！彰化經驗躍全國 王惠美：負責鼓掌當啦啦隊

在衛生醫療政策上，「彰化經驗」成了全國標竿，無論是2025年消除Ｃ肝計畫，或新冠疫情期間的防疫策略，乃至於因應高齡社會推動的骨鬆篩檢車，都跑在全國之先。母親節前夕，媽媽縣長王惠長接受本報專訪，她謙稱自己只是幫忙找資源，當員工的啦啦隊已，她也跟所有的媽媽們說：「不要只顧別人，多愛自己，家庭才會更美好」。

王惠美一見到記者，就小跑步了起來，腳底一雙便鞋看得出來是征戰一整天的利器，「我已經沒辦法穿高跟鞋了…一天走路就6千步以上。」日行萬步，縣長光跑行程都快達標了，王惠美笑說，這是勞動還不是運動，運動習慣的建立仍在努力。

隨著超高齡社會來臨，彰化縣有備而來，推出有趣又接地氣的政策，「我愛我的老樣子」，找老師進鄉鎮，教長輩穿搭及走秀，舉辦老人盃電動比賽，利用Switch拼輸贏；也在15個衛生所成立不老健身房，只要長輩到衛生所接受體適能檢測，經醫師評估開立運動處方箋，再交由運動指導員提供個別化肌力指導，並鼓勵長輩自主訓練，預防肌少症。

「彰化經驗」幾乎是流行病學裡的專有名詞了。王惠美指出，在醫療政策上，協助衛生局找資源，像扶輪社贊助彰化縣Ｃ肝篩檢，日前也捐贈偏鄉眼科檢查，這些都整合到鄉鎮的C級巷弄長照站等關懷聚點裡，長照站裡有運動指導員、物理和職能治療師、專業驗光人員、社區營養師以及專業社區藥師等，都能提供健康相關服務。

自己的媽媽正面臨失智危機，王惠美心有所感地說，找對照護資源很重要，「去年媽媽去日照中心，跟著上課後頭腦變得靈光，失智症狀減緩，且生活有重心後也變得更愛美，這都可以減輕家人負擔。」

彰化縣長照服務使用涵蓋率已達70.25%，高於全國61.97%。彰化縣也開始建構全國首創的老幼共融長照衛福大樓，全縣預計18處，將整合衛生所、日間照顧服務中心、不老健身房、公設民營托嬰中心、育兒親子館及家庭福利中心等，照顧0到100歲的民眾。

至於高齡化社會的另一個重點疾病—骨質疏鬆，彰化縣早在2019年就與中華民國骨質疏鬆症學會合作，打造全國唯一的「骨質密度篩檢巡迴車」，至已辦理了1,021場次社區的骨鬆篩檢，篩檢總人數達11,317人，目前仍在持續進行中。

身為媽媽，對縣民的照顧也應用在自己身上，每年都健康檢查的王惠美，不諱言有糖尿病及癌症家族史，早期檢查讓自己提高警覺。王惠美特地在母親節前夕，提醒媽媽們，不要永遠只忙著其他人的事，多愛自己一點，家庭也會更美好。