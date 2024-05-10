體操／壓力測試賽小失誤 唐嘉鴻放眼奧運奪金關鍵數字

連續兩屆奧運取得體操參賽資格的「亞洲貓王」唐嘉鴻，今天在母校台師大舉行測試賽，在現場媒體加上觀賽人群超過80人的情況下，唐嘉鴻在招牌的「貓跳」動作中出現掉槓的失誤，不過他坦言這對於他來說是一次很棒的壓力測試，接下來他也將放眼奧運奪金關鍵數字的「15.350分」目標前進。

唐嘉鴻去年2月因為發生阿基里斯腱傷勢讓他因此無緣世大運與亞運舞台，不過在母校台師大團隊的支持與協助下，他短短7個月就重新回到國際賽場上，今年更在攸關奧運資格的世界盃賽事中，於4站賽事中3度奪金，不僅收下巴黎奧運門票，世界排名也來到第1。

今天唐嘉鴻也回到母校台師大進行訓練，並在現場超過20家媒體關注下舉辦測試賽，而他與教練翁士航也搬出準備在奧運決賽舞台使用的起評分16.5分作為標準，儘管在過程中唐嘉鴻一度在最擅長的「貓跳」出現掉槓失誤，但之後仍是將動作補足完成。

唐嘉鴻今天在母校台師大進行壓力測試賽。記者季相儒／攝影

談到測試賽的失誤，唐嘉鴻坦言在自家比賽的壓力確實比國際舞台來得更大，尤其今天來觀賽的都是一路支持著他的人，「真的沒想到今天陣仗那麼大，讓我能在這樣有情景和壓力的情況下進來比賽，真的是很棒的一次測試。剛剛失誤的是我最擅長的貓跳，這部分會再跟老師溝通，利用接下來的時間好好調整。」

教練翁士航指出，唐嘉鴻目前平均分數都能落在15.000分以上，要晉級奧運決賽不會有太大問題，假使能達到日前世界挑戰盃曾創下的15.350分，更將成為唐嘉鴻是否能挑戰奧運金牌的關鍵數字。

談到15.350分這個目標以及站上奧運頒獎台，唐嘉鴻坦言對於自己的身體能力相當有自信，今天確實是受緊張氣氛影響，也會利用下周起前往東歐的三場賽事來模擬情境，讓自己在更緊張一點的狀態下去執行整套套路，以利在奧運前調整到最佳狀態。