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以色列不顧美國反對空襲拉法 居民：每分鐘都會聽到火箭的聲音

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聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處指出，隨著以色列開始轟炸拉法周邊及其市內，自5月6日開始，大約有8萬人陸續離開拉法。法新社
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處指出，隨著以色列開始轟炸拉法周邊及其市內，自5月6日開始，大約有8萬人陸續離開拉法。法新社

以色列軍方週四（5月9日）對加薩南部城市拉法（Rafah）開火；目擊者表示，看見了坦克和直升機發動攻擊，還有無人機盤旋在空中。據聯合國統計，約有140萬名巴勒斯坦人在這裡避難；歐美曾多次呼籲以色列不要轟炸拉法，但以方認定有哈瑪斯武裝份子躲藏在當地。

9日晚間，以方表示在埃及開羅的新一輪停戰協商告一段落，而以色列決定按照計劃推進在拉法的行動。這場協商自週二（7日）開始，包含以色列、哈瑪斯，還有美國、埃及、卡達等國的代表；據埃及消息人士，談判稍有進展，但並未達成具體協議。

路透社引述居民和醫療人員說法指，拉法東部一座社區的清真寺附近遭到襲擊，至少有3人喪命；現場畫面顯示，清真寺的高塔倒在廢墟之中，還有幾具遺體包裹在毛毯裡。在另一座社區，以色列的空襲擊中2座房屋，至少有12人死亡，其中包含婦女和孩童。

拉法居民巴赫盧爾（Tarek Bahlul）告訴法新社：「每分鐘都可以聽到火箭的聲音，你不知道火箭會落在哪裡。」

另一個巴勒斯坦人雅貝德（Ahmad Abed）帶著8個月大的女兒，向美聯社指出：「我們該何去何從……我們就像羊群一樣。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）指出，隨著以色列開始轟炸拉法周邊及其市內，自週一（6日）開始，大約有8萬人陸續離開拉法，其中光是週三（8日）就有4萬7千多人撤離。此前，以色列曾對拉法東部地區下達撤離令，許多難民因而繼續逃難到拉法西部的庇護中心。

拉法是通往埃及的重要口岸，也是外界人道援助的主要運送管道；週二（7日），以色列國防軍已控制該口岸的巴勒斯坦一側。哈瑪斯則持續對駐紮拉法口岸附近的以軍發射火箭和迫擊砲。

美警告不提供武器遭以方批評

美國總統拜登週三（8日）接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時第一次表明，如果以色列對拉法發動大型地面襲擊，美國就會暫停運送武器給以色列。他說，美國「並不是要棄以色列的安全不顧」，而是選擇不幫助以軍在拉法發動戰爭。

這番言論遭到以色列官員批評。以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）稱拜登的說法「令人非常失望」，而且可能讓伊朗、哈瑪斯、真主黨覺得自己「有希望勝利」。以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）也直接批評拜登的發言，並表示：「我要向以色列的敵人，也要跟最好的朋友們說，以色列不會被打壓。」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）9日表示，美方的警告不會阻擋以色列擴大在加薩的攻勢。「如果有必要，我們會竭力奮戰到底。」

以色列國防軍發言人哈加裡（Daniel Hagari）更稱，以方早已準備好拉法地面戰所需的武器和彈藥；目前以方在拉法東部已擊斃50名巴勒斯坦槍手，並發現了幾條地道。

美方重申希望以色列不要全面進攻拉法。白宮發言人柯比（John Kirby）9日表示，在拜登看來，襲擊拉法無助於以色列達成擊敗哈瑪斯的目標，且比起推進一場對平民帶來重大風險的攻勢，應該還有更好的辦法。

針對拜登8日的言論，德國防長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）9日回應道，他「理解」美國為何不願進一步提供武器、協助以色列全面進攻拉法。他告訴德國電視二台（ZDF），德國也在考慮跟美國類似的措施，但實際決策要交由總理和外交部門。

哈瑪斯是巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體，被歐盟和美國認定為恐怖組織；去年10月7日，哈瑪斯對以色列發動攻擊，以色列誓言反擊，雙方戰事持續至今。據哈瑪斯控制的加薩衛生部統計，有將近3萬5千名巴勒斯坦人喪命、近8萬人受傷；以色列方面指出，約有1200人死亡，還有超過250人被綁架，其中128人仍身處加薩。

（綜合報導）

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