小組賽刺刀見紅 伊比利半島內戰有看頭

聯合報 記者葉姵妤／綜合報導 2018-06-14 00:06 用LINE傳送

左起西班牙阿辛斯奧、阿根廷梅西、巴西內馬爾、德國維爾納。 （法新社）

俄羅斯世界盃足球賽今晚正式點燃戰火，卅二強分八組開戰，小組賽一連進行十四天、四十八場比賽。除了今晚的開幕戰，其他小組也有不能錯過的的精采對戰。

小組賽的最大焦點絕對是B組西班牙 與葡萄牙 的「伊比利半島內戰」，幾乎就是分組第一之爭；葡萄牙是前年歐洲盃冠軍，由超級球星羅納度領軍，對戰二Ｏ一Ｏ年世足 賽霸主西班牙，只是西班牙昨換帥，恐怕會增添變數。

另有三組呈現強權「一支獨秀」的局面，Ｃ組法國隊球星雲集，團隊身價居卅二隊之冠，成為本屆爭冠熱門之一，同組對手中，丹麥以埃里克森為核心，整體戰力勝過澳洲、秘魯，有機會與法國隊一拚分組榜首。

由球星內馬爾領軍的巴西隊，本屆要尋求隊史世足賽第六冠，分組碰上瑞士、哥斯大黎加及賽爾維亞，其中瑞士在日前國際足總公布世界排名衝上第六，可能是唯一有可能動搖巴西的隊伍。

Ｆ組德國隊靠豪華且充沛的戰力鎖定衛冕，小組賽過關不是大問題，同組的墨西哥有機會搶下第二張晉級門票，墨國自一九九年起每屆晉級十六強。

D組強權阿根廷雖有超級球星梅西領軍，但分組對手實力相近，被認為最接近「死亡之組」；冰島在二Ｏ一六年接連擊退葡萄牙、英格蘭等勁敵，隊史在世足賽「處女秀」就碰到阿根廷，表現備受關注。

Ｈ組波蘭、塞內加爾、哥倫比亞及日本，是唯一沒有隊伍拿過世界盃冠軍的小組，戰況同樣難預測，以波蘭、哥倫比亞較被看好能出線。Ｇ組以英格蘭、比利時最有晉級希望，雙方的對戰在小組賽壓軸登場。