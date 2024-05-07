經典賽／資格賽在台舉辦機會大 就等大聯盟正式定案

2026年世界棒球經典賽台灣沒有爭取到舉辦正式賽資格，中華民國棒球協會爭取舉辦明年資格賽，盼5月中正式定案。據了解，棒協有豐富辦國際賽經驗加分，資格賽在台舉辦機會大。

棒協先前就表態會爭取資格賽在台灣舉辦，希望5月中以前可獲得美國職棒大聯盟正式定案。據了解，棒協具有豐富國際賽舉辦經驗，想順利爭取舉辦資格賽不會有太大問題，資格賽有望明年3月在台開打，台北大巨蛋是首選。

棒協先前就已證實收到通知，確定台灣沒有爭取到2026年世界棒球經典賽（WBC）會內賽主辦權，主因是權利金過高。根據外國媒體報導，經典賽正式賽預賽主辦城市分別為日本東京、波多黎各聖胡安、美國邁阿密和休士頓。

台灣沒爭取到會內賽主辦權，確定要從資格賽打起，目前正式賽參賽球隊20隊已決定16隊，剩餘4張門票將在資格賽產生。