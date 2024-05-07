烏克蘭仰賴「星鏈」通訊抗俄 波蘭提供運作資金

波蘭政府今天表示，正在為烏克蘭2萬套「星鏈」（Starlink）設備的運作提供資金。烏克蘭抵禦俄羅斯入侵之際，「星鏈」系統對於烏克蘭的戰場通訊至關重要。

「波蘭通訊社」（PAP）報導，波蘭數位事務部長高科斯基（Krzysztof Gawkowski）訪問基輔時表示：「我們現在擁有超過2萬套星鏈設備，其運作由波蘭資助。」

「星鏈為烏克蘭軍隊提供支持，也為醫院提供支持。」

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」是一個近地軌道衛星網絡，可為偏遠地區或正常通訊基礎設施癱瘓的地區提供網路服務。

但數個月來，烏克蘭和馬斯克的關係一直很微妙。去年，烏克蘭請求啟動克里米亞（Crimean）城市塞凡堡（Sevastopol）網路，以支持對俄羅斯海軍艦隊的攻擊，但馬斯克拒絕。

馬斯克當時表示，如果他同意，太空探索科技公司就會明確參與「一場重大戰爭行為和衝突升級」。