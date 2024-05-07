幹部皆為主管級…長榮航勤員工抗議把持工會 運作恐淪「球員兼裁判」

長榮航勤基層員工與勞團今天召開記者會指出，長勤工會幹部幾乎是主管級，運作上「球員兼裁判」，且故意將會員大會訂在離廠區很遠地方，有意造成流會，希望桃園市政府介入協調。

對此，桃園市政府勞動局勞資關係科長董純惠向中央社表示，會鼓勵長勤基層員工踴躍出席大會，勞動局也會監督大會召開流程，針對有爭議的開會地點部分，會把會員的要求提供工會，希望工會審慎評估。

桃園市產業總工會、長榮航空企業工會、台灣機場地勤產業工會及長榮航勤基層員工今天在桃園市政府前召開記者會，針對長勤工會爭議提出訴求。

桃產總指出，長勤工會理監事多為課長級以上主管，長期霸占工會資源、沒有為基層員工爭取權益，去年元旦期間還爆發長榮航勤員工自發性集體請假風波，300多名員工發起聯署要加入工會，被拖延直到今年2月才入會。

桃產總表示，長勤工會目前會員已超過600人，現場至少要有200多人親自出席、加計委託才能合法召開會員大會，但長勤工會昨天公布5月27日會員大會的地點卻很遠，開車或騎車往返要半小時以上。

長勤員工質疑，工會成立以來，會員大會都在廠區內部召開，但大量基層員工加入後，就要跑到離廠區很遠的地方，根本是故意要讓會員大會流會，希望桃園市政府及長勤工會重新協調。

長勤員工說，長勤工會的現任幹部幾乎都是主管人員，身兼人事課長的理事林秀玲曾被勞動部認證是代表資方介入工會運作，超過400名長勤員工發起罷免連署，長勤工會涉抹黑基層員工簽署不實。

長勤員工表示，會員都想讓長勤工會正常運作，但代表資方的工會幹部「球員兼裁判」，根本求助無門，希望桃園市政府撤免長勤工會這群主管級幹部。