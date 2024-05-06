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85歲心臟病阿嬤急撥110求助 竟是「救出」房內印尼看護工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣土庫鎮85歲張姓獨居阿嬤，患有心臟病，平日由印尼籍看護工陪伴照護。昨天上午警方110接獲報案，對方微弱聲音向警方求助，虎尾分局馬光派出所警員謝鴻瑜擔心老人家出問題，火速趕到現場，阿嬤才說吃藥時間已過，看護在樓上叫不醒，不知發生什麼事。謝連忙協助老人家服藥並上樓查看，原來看護睡過頭，撞門叫醒才趕緊下樓，連聲道歉，虛驚一場。

昨天上午10時許，患有心臟病的張老太太，到了服藥時間，卻怎麼呼喊樓上的看護，一直都沒有回應，她心急如焚，又不知該吃什麼藥，更擔心樓上的看護發生意外，在無助之下，只好向110報案求助。

虎尾分局馬光派出所警員謝鴻瑜獲報迅速趕到現場，一進門看到氣喘吁吁的老太太，坐在客廳焦急緊張，一直認為在樓上的看護可能出事了，叫了老半天都沒回應，要警察幫忙上樓查看。警員安撫體弱無力的老太太，並協助她服藥後，即上樓了解情況。

謝員敲門，房內也沒回應，才用力拍門，叫醒了沉睡中的看護，女看護醒來看到警察上門，還以為阿嬤出什麼事，趕緊跑下樓，看護見阿嬤好端端坐在客廳才放心，她說，房門隔音太好，加上阿嬤的音量不大，才沒聽到樓下呼叫聲。

警方也提醒看護對心臟病患者要更加注意按時給藥，疏忽不得，尤其老人家身體虛弱，還要擔心樓上的看護是否出事「實不知誰在照顧誰！」。看護再三向阿嬤道歉並表示，往後會更加注意，不會再睡過頭了。

患有心臟病的老太太（右）報警求救，「救出」熟睡的外籍看護，看護醒來連忙向阿嬤道歉。圖／虎尾分局提供
患有心臟病的老太太（右）報警求救，「救出」熟睡的外籍看護，看護醒來連忙向阿嬤道歉。圖／虎尾分局提供

心臟病 看護 警察 阿嬤

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