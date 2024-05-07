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藍白提案邀賴清德國情報告 郭國文稱合憲前提下「相信賴樂意」

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德即將在520就任，國民黨民眾黨今天在立法院程序委員會提案，邀請賴清德就任總統後赴立法院國情報告民進黨立委郭國文表示，他個人予以尊重，在符合憲法前提下，相信賴清德樂於到立法院國情報告。

依「立法院職權行使法」第15條規定，國會得邀請賴清德總統至立法院，就職權相關國家大政方針進行國情報告，國民黨、民眾黨今天聯手在立法院程序委員會提案，在人數優勢下，國民黨提案列為本周五院會討論事項。

郭國文表示，就職權行使法規定，國會邀請總統赴立法院國情報告有兩個部分，一個是透過程序委員會，另外則是要經過政黨協商；在提案內容符合憲法前提下，賴清德應該樂於到立法院國情報告。

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