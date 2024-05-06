柯建銘失言...國民黨轟下台 並要求賴清德向花蓮鄉親道歉

民進黨立院黨團總召柯建銘今為國會改革失言「老天有眼，花蓮大地震了！」隨後道歉。國民黨下午舉行記者會持續追擊，嚴正要求柯建銘辭職負責，並要求民進黨主席賴清德出面向花蓮鄉親道歉。

國民黨副秘書長李彥秀指出，要多冷血，才會把人民的性命當作政治鬥爭的籌碼？到底有多黑心，才能把人民的苦痛當作抹黑、抹紅的工具？」，0403地震不僅造成18人死亡、1100多人受傷，包括東華大學損失近20億元，請問蔡英文總統、行政院長陳建仁、準總統賴清德，副總統蕭美琴，是否認同柯建銘的說法？

李彥秀表示，國會改革民進黨可以有意見、杯葛，但是不要踩在花蓮人的傷痛上面。柯建銘的失言是對台灣人的羞辱，更是對人性最大的傷害；柯建銘完全不適任立法委員職務，國民黨嚴正要求柯建銘辭職，更要求賴清德出面跟花蓮鄉親道歉。

國民黨立委徐巧芯批評，NCC主委陳耀祥、外交部長吳釗燮兩位官員的表現，都證明「藐視國會罪」與國會改革的重要性。她批評柯建銘冷血無情、無恥至極，應該立即請辭總召職務，辭掉立法委員的職位，才對得起廣大的花蓮鄉親。

國民黨發言人楊智伃表示，柯建銘失言引發眾怒後，在下午開了20分鐘的記者會，只花2、3分鐘針對失言說明、辯解。更誣指國民黨將他的失言做錯誤的連結，是在抹黑他。這種推拖的言論讓花蓮鄉親不舒服，更讓全台灣人毛骨悚然，只是在傷口上撒鹽。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，柯建銘當了30年資深立法委員，國會改革進程原地踏步，請柯建銘負起責任，這次的失言風波也請柯建銘知所進退。