熱浪來襲直逼50度！印度人抗暑撇步多 土陶管降溫天然又節能

印度近期數波熱浪來襲，民眾喜歡吹冷氣或喝冷飲，但經濟條件不允許買冷氣機或電冰箱，該怎麼辦？印度人有許多抗暑小撇步，有稻草涼風機，有土陶管降溫設備，既天然又節能。

印度一般從4月開始進入夏季，持續到6月至7月，其中又以5月至6月最炎熱，還不時有熱浪來襲，氣溫動輒超過攝氏40度，甚至直逼50度，不小心就會中暑。

在這樣的環境下，印度古人經過一段時間的摸索，發現許多抗暑撇步，直到今天，古人的智慧仍然受到廣泛應用。

古印度的統治者發現，水的流動有助降低室溫，因此在城堡內興建許多水道，安放水箱。

德里一座小村莊的村長譚瓦爾（Sonu Tanwar）受訪時時說，檸檬水和薄荷水有消暑作用，印度人夏天很喜歡喝。如果家中沒有電冰箱，只要把水或飲料放進陶瓦罐中，數小時後就會變涼，因此陶瓦罐是每一個印度家庭的必備器具。

這座村子裡幾乎沒有冷氣機，取而代之的是一台台售價低廉又不耗電的「稻草涼風機」。

拆開後可以看到，涼風機的三面外殼鋪滿稻草，底部有一個蓄水箱，小水汞抽水淋濕稻草，外面的熱空氣經過稻草後降溫，再由涼風機前面的風扇吹出，室內的溫度就比戶外清涼許多。

同樣是利用蒸發冷卻原理，在德里衛星城市諾伊達（Noida），有一家新創公司專注於應用土陶管來降低室內溫度，平均可降溫7度，在特定環境條件下，甚至可降14度之多。

公司創辦人席里普拉普（Monish Siripurapu）說明，他們用土陶管集成一面牆，再以灑水系統把土陶管澆濕，土陶管吸水後就能讓通過的熱空氣有效降溫，靈感是來自蜂窩。

這項設計獲得聯合國環境規劃署（UN EnvironmentProgramme）的獎勵，印度一些學校、公廁及機場已採用這個設計。

在土陶管應用成功後，這家公司開始研發更具時尚感的土陶瓦門簾，透過在「瓦腹」注水的方式，為周邊空氣降溫，而溢出的水則經由循環系統回收再使用。

炎炎夏日，喝杯冰涼的果汁也是一大享受。德里街頭的果汁攤雖然沒有冷藏設備，但現榨的果汁涓涓流過下方的大冰塊，一樣冰涼、一樣消暑。

對許多印度人而言，就算沒有冷氣和冰箱，還是可以用節能且永續的方法，度過一個清涼的夏天。