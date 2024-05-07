快訊

這次又是桃園...蘆竹上萬戶停電完「換龍潭2389戶停電」 台電緊急搶修

教授赴花蓮失聯1個多月！403強震前夕手機定位在「這裡」 警公布照片協尋

起死回生！全台4所私中解除專輔 教部：已無退場條例所列情形

熱浪來襲直逼50度！印度人抗暑撇步多 土陶管降溫天然又節能

中央社／ 新德里7日專電
圖為印度一名在艷陽下撐傘的行人。示意圖／歐新社資料照
圖為印度一名在艷陽下撐傘的行人。示意圖／歐新社資料照

印度近期數波熱浪來襲，民眾喜歡吹冷氣或喝冷飲，但經濟條件不允許買冷氣機或電冰箱，該怎麼辦？印度人有許多抗暑小撇步，有稻草涼風機，有土陶管降溫設備，既天然又節能。

印度一般從4月開始進入夏季，持續到6月至7月，其中又以5月至6月最炎熱，還不時有熱浪來襲，氣溫動輒超過攝氏40度，甚至直逼50度，不小心就會中暑

在這樣的環境下，印度古人經過一段時間的摸索，發現許多抗暑撇步，直到今天，古人的智慧仍然受到廣泛應用。

古印度的統治者發現，水的流動有助降低室溫，因此在城堡內興建許多水道，安放水箱。

德里一座小村莊的村長譚瓦爾（Sonu Tanwar）受訪時時說，檸檬水和薄荷水有消暑作用，印度人夏天很喜歡喝。如果家中沒有電冰箱，只要把水或飲料放進陶瓦罐中，數小時後就會變涼，因此陶瓦罐是每一個印度家庭的必備器具。

這座村子裡幾乎沒有冷氣機，取而代之的是一台台售價低廉又不耗電的「稻草涼風機」。

拆開後可以看到，涼風機的三面外殼鋪滿稻草，底部有一個蓄水箱，小水汞抽水淋濕稻草，外面的熱空氣經過稻草後降溫，再由涼風機前面的風扇吹出，室內的溫度就比戶外清涼許多。

同樣是利用蒸發冷卻原理，在德里衛星城市諾伊達（Noida），有一家新創公司專注於應用土陶管來降低室內溫度，平均可降溫7度，在特定環境條件下，甚至可降14度之多。

公司創辦人席里普拉普（Monish Siripurapu）說明，他們用土陶管集成一面牆，再以灑水系統把土陶管澆濕，土陶管吸水後就能讓通過的熱空氣有效降溫，靈感是來自蜂窩。

這項設計獲得聯合國環境規劃署（UN EnvironmentProgramme）的獎勵，印度一些學校、公廁及機場已採用這個設計。

在土陶管應用成功後，這家公司開始研發更具時尚感的土陶瓦門簾，透過在「瓦腹」注水的方式，為周邊空氣降溫，而溢出的水則經由循環系統回收再使用。

炎炎夏日，喝杯冰涼的果汁也是一大享受。德里街頭的果汁攤雖然沒有冷藏設備，但現榨的果汁涓涓流過下方的大冰塊，一樣冰涼、一樣消暑。

對許多印度人而言，就算沒有冷氣和冰箱，還是可以用節能且永續的方法，度過一個清涼的夏天。

中暑 冰箱 冷氣 印度 氣溫

延伸閱讀

外資買亞股 最愛台灣

印度移工要來了！勞動部今召開諮詢會 「這行業」可望優先小規模試辦

馬斯克推遲印度行後突訪中國 印媒不滿喊「震驚」

外流影片近3000支…印度國會議員傳性侵醜聞 遭爆還企圖染指女兒

相關新聞

熱浪來襲直逼50度！印度人抗暑撇步多 土陶管降溫天然又節能

印度近期數波熱浪來襲，民眾喜歡吹冷氣或喝冷飲，但經濟條件不允許買冷氣機或電冰箱，該怎麼辦？印度人有許多抗暑小撇步，有稻草...

歌頌金正恩新歌「可親的父親」 網：打敗泰勒絲

北韓日前在中央電視台播放一首歌頌領導人金正恩的新歌，名為《可親的父親》。歌曲在TikTok上意外暴紅，累積數百萬的觀看次...

安全問題 波音星際飛機首次載人飛行延期

在發現新的安全問題後，美國航太巨擘波音（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）首次的載人飛行，今天在預計...

噁心「評分表」流出！男學生幫女同學打分數 知名私校憤報警、3人停學

校園霸凌情事屢見不鮮！著名私校近日有三名男學生製作了一份電子表格，以性別攻擊、冒犯性的各種暴力詞彙，例如…

歐盟報告：房地產淪為犯罪組織洗錢工具

根據一份關於歐盟境內組織型犯罪的最新報告，歐盟境內最具威脅性的犯罪網絡當中，逾三分之一是透過房地產洗錢。

真實人生／66歲陸嬤辭掉醫生變《格雷》SM情趣女王 挑戰保守中國禁忌線

電影《格雷的五十道陰影》三部曲以SM性愛題材風靡全球，這部電影毫不意外在中國被禁播了。但絕大多數觀眾可能不知道的是，電影裡各式各樣的情趣道具，其實出自一名中國東北、現年66歲的婦人Lisa之手，她甚至因此贏得一個響亮的名號——情趣用品女王，粉絲遍布各國。 Lisa是中國大陸第一位專做SM道具的設計師，進入情趣用品行業已20餘年，不過這段經歷可說是一段陰錯陽差的旅程。或許很難想像，她曾經當過電台記者，也做過醫生，她的真實人生是怎麼「拐進」這個令人害羞產業的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。