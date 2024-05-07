誠品書店變身「愛的量販店」 近2萬種好書好物8.5折起

全台誠品書店5月10日起變身「愛的量販店」，精選近2萬種療癒好書好物、設計選品8.5折起，誠品生活松菸3F藝文空間、誠品線上更打造獨家特展，讓「愛」24小時無限量供應。

誠品書店愛的量販店主題展期間，購買參展商品單筆消費滿520元即贈LOVE MY LIFE 貼紙組一份。圖／誠品提供

誠品書店「愛的量販店」主題展，要為上班族加值快樂指數，法國知名文具品牌RHODIA攜手IG破百萬粉絲追蹤的知名藝術家Jean Jullien，以招牌代表作「紙片人Paper People」推出聯名筆記本及明信片，標誌性粗黑線條所刻畫的角色可沿著虛線剪裁，變成立體趣味封面，用幽默化解上班的疲憊。

法國RHODIA x Jean Jullien上掀式騎馬釘方眼筆記本及明信片系列。圖／誠品提供

英國創意禮品品牌CGB Giftware推出的惡趣味桌面名牌，像是「拍謝我現在很忙」、「你很幸運能和我一起工作」等幽默標語；日本SETO CRAFT嘴巴大大筆筒，以大白鯊、鱷魚等張嘴擬真模樣收納各式文具。德國頂級工藝精筆LAMY 2024全球限定新色登場，除了以自然元素為設計靈感的時尚配色「火紅色」與「冰霜藍」，還有高質感「復古綠金夾」打造懷舊設計美學，主題展期間凡購買LAMY AL-star恆星系列筆款即享免費刻字服務。

日本SETO CRAFT嘴巴大大筆筒大白鯊。圖／誠品提供

另特搜Dreams Posture Pal坐姿伴偶全新角色，軟萌小雪怪、獨角獸用可愛成為久坐族最柔軟的依靠；人氣IP「星期一的布魯斯」最新圖文書及呆萌靠枕，用無奈的搞笑表情和經典金句陪伴白領族。

星期一的布魯斯推出新書《出社會第N年，今天也是為五斗米折腰的一天》與靠枕。圖／誠品提供