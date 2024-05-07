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誠品書店變身「愛的量販店」 近2萬種好書好物8.5折起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
全台誠品書店5月10日起變身「愛的量販店」，精選近2萬種療癒好書好物、設計選品8.5折起。圖／誠品提供
全台誠品書店5月10日起變身「愛的量販店」，精選近2萬種療癒好書好物、設計選品8.5折起。圖／誠品提供

全台誠品書店5月10日起變身「愛的量販店」，精選近2萬種療癒好書好物、設計選品8.5折起，誠品生活松菸3F藝文空間、誠品線上更打造獨家特展，讓「愛」24小時無限量供應。

誠品書店愛的量販店主題展期間，購買參展商品單筆消費滿520元即贈LOVE MY LIFE 貼紙組一份。圖／誠品提供
誠品書店愛的量販店主題展期間，購買參展商品單筆消費滿520元即贈LOVE MY LIFE 貼紙組一份。圖／誠品提供

誠品書店「愛的量販店」主題展，要為上班族加值快樂指數，法國知名文具品牌RHODIA攜手IG破百萬粉絲追蹤的知名藝術家Jean Jullien，以招牌代表作「紙片人Paper People」推出聯名筆記本及明信片，標誌性粗黑線條所刻畫的角色可沿著虛線剪裁，變成立體趣味封面，用幽默化解上班的疲憊。

法國RHODIA x Jean Jullien上掀式騎馬釘方眼筆記本及明信片系列。圖／誠品提供
法國RHODIA x Jean Jullien上掀式騎馬釘方眼筆記本及明信片系列。圖／誠品提供

英國創意禮品品牌CGB Giftware推出的惡趣味桌面名牌，像是「拍謝我現在很忙」、「你很幸運能和我一起工作」等幽默標語；日本SETO CRAFT嘴巴大大筆筒，以大白鯊、鱷魚等張嘴擬真模樣收納各式文具。德國頂級工藝精筆LAMY 2024全球限定新色登場，除了以自然元素為設計靈感的時尚配色「火紅色」與「冰霜藍」，還有高質感「復古綠金夾」打造懷舊設計美學，主題展期間凡購買LAMY AL-star恆星系列筆款即享免費刻字服務。

日本SETO CRAFT嘴巴大大筆筒大白鯊。圖／誠品提供
日本SETO CRAFT嘴巴大大筆筒大白鯊。圖／誠品提供

另特搜Dreams Posture Pal坐姿伴偶全新角色，軟萌小雪怪、獨角獸用可愛成為久坐族最柔軟的依靠；人氣IP「星期一的布魯斯」最新圖文書及呆萌靠枕，用無奈的搞笑表情和經典金句陪伴白領族。

星期一的布魯斯推出新書《出社會第N年，今天也是為五斗米折腰的一天》與靠枕。圖／誠品提供
星期一的布魯斯推出新書《出社會第N年，今天也是為五斗米折腰的一天》與靠枕。圖／誠品提供

迎接母親節，誠品書店「愛的量販店」主題展也推薦親情之愛必讀書單：一本關於母親寫給女兒當自己離開後的急救手冊《我離開之後：一個母親給女兒的人生指南》，以溫暖又幽默的筆觸深刻描繪愛與失去，提醒我們珍惜與身邊所愛相處的每個時刻；高踞《紐約時報》暢銷榜逾40周的《沒有媽媽的超市》著墨作者藉由料理追憶逝世母親的專屬味道，幽默真情的口吻讓讀者產生共鳴。日本療癒系作家町田園子最新創作《宙的暖心料理》，藉由一份魔法般的鬆餅，將母女間遙遠的兩顆心重新牽引在一起、再次重拾愛的勇氣。活動期間，參展書籍全面7.9折起。

LAMY Safari狩獵者系列筆款2024復古綠金夾。圖／誠品提供
LAMY Safari狩獵者系列筆款2024復古綠金夾。圖／誠品提供
英國CGB Giftware桌面名牌。圖／誠品提供
英國CGB Giftware桌面名牌。圖／誠品提供
蘇西．霍普金斯《我離開之後：一個母親給女兒的人生指南》。圖／誠品提供
蘇西．霍普金斯《我離開之後：一個母親給女兒的人生指南》。圖／誠品提供
蜜雪兒．桑娜《沒有媽媽的超市》。圖／誠品提供
蜜雪兒．桑娜《沒有媽媽的超市》。圖／誠品提供

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