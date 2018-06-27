發哥論足／阿根廷奧運金牌一代 再逢奈及利亞起死回生

在最後一輪生死戰前正風雨飄搖的阿根廷 隊，今天由梅西 （Messi）與整支阿根廷隊努力下實現了救贖，驚險地以D小組第二名資格挺進16強淘汰賽，阿根廷暫不哭泣了，但隨後在一翻兩瞪眼的淘汰賽，將迎來整體狀態比他們好的法國隊，還是不被看好這支上屆世足 亞軍的潘帕斯雄鷹，阿根廷前景仍不樂觀。

小組賽的C組和D組最後一輪登場，C組未踢已確定法國與丹麥晉級，所以兩強直接會戰擦不出火花，踢出了本屆目前唯一的一場沒有進球的0比0收場，當然不會好看啦；相較之下D組四隊末輪結束前，都還存在出線希望，因此競爭格外激烈，而世人的焦點幾乎放在阿根廷與奈及利亞 一戰，阿根廷要出線非贏不可，否則接下來的淘汰賽階段，全球迷再也看不到梅西在世界盃的身影了。

阿根廷球迷熱切期待梅西扮演救世主角色，他總算在最關鍵的一戰率先進球。 美聯社

阿根廷的表現好壞，很多人都把壓力放在梅西一人的肩上，前兩場小組賽中，儘管這位阿根廷隊的當家領袖獲得了13腳射門機會，但是梅西卻一球未進。首戰冰島，他還罰丟了一個PK球，直接導致潘帕斯雄鷹只拿到平手一分。第二場比賽梅西遭受了克羅埃西亞的瘋狂照顧，這名巴薩前鋒全場比賽只拿到一腳射門機會，與全隊一起迷失在賽場上。只拿一分要脫穎而出，末輪非拿下奈及利亞不可，巧合的是，阿根廷現役的主力戰將，在10年前贏得奧運男足金牌的決賽勁敵正是奈及利亞隊。

當年在2008年北京奧運會上，梅西、迪馬里亞（Di Maria）、阿圭羅（Aguero）和馬斯切拉諾（Mascherano）這批好手合作下，在男足金牌決賽上，梅西助攻迪馬利亞攻進唯一進球而擊敗了奈及利亞隊。此後，阿根廷隊多次離大賽冠軍只有一步之遙，然而最後總是擦肩而過。

阿根廷在2008年奧運足球四強比賽時以3：0淘汰巴西，梅西(左)還特別在賽後上前安慰羅納迪諾(右)。 歐新社資料照片

當年的北京奧運會開啟了另一批阿根廷隊的黃金一代，那個時候梅西的領袖地位已經開始建立。但很遺憾，從那以後，阿根廷隊未曾在大賽中奪過冠軍。在北京奧運會後，阿根廷隊經歷了失敗的2010南非世界盃，又在本國舉辦的2011年美洲國家杯在八強賽就被淘汰。三年後，在2014巴西世界盃阿根廷隊距離終極目標只差一小步，踢進了冠軍決賽，但最終輸給德國隊。

甚至從巴西世界盃決賽開始，以當年那批北京奧運金牌戰將為主的阿根廷一代，接連在大賽都以亞軍坐收，2014年世界盃後，阿根廷隊連續兩屆在美洲國家杯中，都在最後的「PK大戰」中敗在了智利隊的腳下。

2008奧運鑲金的一代成為阿根廷隊近年的主力，但在各項國際大賽中卻飽嚐挫折有苦難言，梅西的進球讓他們激動萬分！ 美聯社

如今再戰世界盃，小組賽即陷入困境之中，直到最後一輪才見起死回生。世人期待發威的梅西終於進球了，開賽第14分鐘，梅西終於收穫了個人在本屆世界盃上的第一個進球，他快速迎上接應巴內加的空中穿越長傳球，梅西在防守者跟守下快速行進間用左大腿迎控來球，用速度擺脫對方往前推了一下後，在球門右邊約10 碼內順勢右腳射遠角破網，整個攻門動作全在高速下完成，梅西這球進得顯示了他高超的技能與場上速度。

這球也讓梅西打破了自己在世界盃上662分鐘的進球荒，上一次他在世界盃上破門還是在四年前的巴西世界盃小組賽，對手同樣是奈及利亞。

梅西(右)過去在世界盃的比賽總是像是遇到了鬼擋牆，怎麼踢都踢不進，這場比賽他終於展現高超的技巧漂亮破網。 美聯社

雖然下半場比賽奈及利亞獲得一個PK罰球扳平了比數，再使阿根廷陷入了危情之中，不過阿根廷知道絕不能放棄，終於在最後四分鐘由兩名後衛豁出去搶攻下由羅荷（Rojo）發揮了絕殺進球，這一來支持阿根廷隊的尤其梅西迷們起碼在淘汰賽階段還能看到梅西的世足風采，贏了，晉級了，那些蠱惑人心的阿根廷隊負面傳聞不攻自破，眼前就好好整頓如何去迎戰實力強的法國隊吧。