不用花錢也能享受自然餽贈！7大「野溪溫泉」帶你體驗野外泡湯趣



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「野溪溫泉」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的7大野溪溫泉排行。

台灣位於太平洋火山帶的交界處，擁有豐富的地熱資源。這些地熱資源使得台灣成為一個溫泉充沛的地區，因此在許多山林深處也能夠瞧見野溪溫泉的蹤跡。對許多人而言，探索臺灣的自然美景，一定不能錯過的就是野溪溫泉，就讓我們一起關注台灣有哪些著名的野溪溫泉吧！

「宜蘭芃芃野溪溫泉」方便抵達吸引無數網友朝聖 「台東栗松野溪溫泉」絕美岩壁下煙霧繚繞好有意境！

▲ 網友熱議全台七大野溪溫泉 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「野溪溫泉」的相關話題討論，可以發現「宜蘭芃芃野溪溫泉」因為從四季國小英士分校旁的聯外便道步行30分鐘就可以抵達，因此也被網友譽為「最親民野溪溫泉」。

另外芃芃野溪溫泉水質清澈，源泉豐沛，不少網友在去過之後紛紛表示「水色呈現淡藍色非常清澈，水溫也滿高的」、「是去過的野溪溫泉裡面水池種類最多又最大的」，但也有網友有感許多人泡完溫泉後留下垃圾，或是直接開車進入河床破壞自然，因此留言「希望大家可以保護好天然環境，以及村長泡湯規定」呼籲前來泡湯的旅客一起愛護自然資源。

而位於台東的「栗松野溪溫泉」，因為絕美的青色岩壁而吸引過無數旅客前往，不少網友在看到楓紅山谷夾雜青澀結晶詩情畫意的景色後，直呼「一生必須要去栗松溫泉一次」、「是全台灣最美的野溪溫泉…」。

但其實往栗松溫泉的沿途地勢險峻，需要攀繩越過湍急的冰冷溪水，同時也需要攀繩垂降陡坡，因此許多網友在看到路途這麼困難後，感歎道「果然這種美景不是隨便就能看到的」，並同時建議若真的想要一探絕壁之美，可以跟著有經驗的在地嚮導，保障自身安全。

另外位於陽明山的「下七股野溪溫泉」也是備受網友推崇的野溪溫泉之一。除了只要搭公車、步行約十五分鐘就可以抵達之外，下七股溫泉因硫磺沈澱，泉水呈現乳白色狀也被網友稱為「夢幻牛奶湯」，直呼「不用錢就可以泡到貴妃牛奶浴，真的很享受」、「除了有免費停車場之外，附近還有乾淨的廁所，泡完可以直接去換衣服真方便！」，便利的周邊設施也讓下七股野溪溫泉備受網友所推薦。

能夠身處大自然之中享受天然泡湯樂趣固然是一件美好的事情，但也需要留意是否需要提前申請入山證，以及注意季節變化，做好事前作業，才能享受安全又愜意的野溪溫泉之旅！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「野溪溫泉」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/03/25，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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