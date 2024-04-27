周末療癒小確幸！網議TOP8「手作課程」探索新興趣



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「手作課程」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的手作課程排行。

假日時戶外下大雨又不想只待在家裡發呆？或是想在周末擁有豐富的療癒行程？近來體驗課程成為休閒的新選擇，不僅能留下美好回憶，更能探索新興趣！我們本次便針對「手作課程」進行觀測，一起來看看哪一些手作課程是網友的討論焦點吧！

「烘焙課程」老少皆宜 「星空畫、花藝畫」揮灑自我

▲ 網友熱議TOP8手作課程 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「手作課程」的相關話題討論，可以發現「烘焙」最受到網友熱議，烘焙體驗教室除了有專人指導外，也無須自己準備繁雜配料與善後，對於烘焙新手真的是一大福音，更重要的是，烘焙不但適合家庭、情侶，更能一同享用彼此共做的甜點。

許多網友便分享自身經驗，如「一起做蛋糕再共同享用，真的很有儀式感」、「好好玩，自己做的別有一番滋味」，另也有網友推薦有「毛小孩」的族群，也可選擇有舉辦製作寵物蛋糕課程的烘培坊，為毛小孩營造與眾不同的驚喜！

而「繪畫」課程也受到不少網友歡迎，在嫻靜的畫室中，放下都市叢林的匆忙，盡情揮灑自我，有網友表示「好像找回童年的純真與自我」，認為在老師帶領下，自己描繪出了童年中那些令人難忘的風景。

而近期，水彩畫中的星空畫、花藝受到很多民眾討論，有網友形容「在鬆軟的羊毛筆下，點綴出無垠的星空」、「畫者如花，意境十足」，推薦網友們也可考慮透過繪畫來放鬆身心。

另外，「咖啡拉花」也是網友熱議課程之一，在香氣十足的咖啡上，透過奶泡造型讓你的咖啡獨樹一幟，有不少網友表示「喝起來別具滋味」、「看著滴出來的奶泡才是精華」，更有一名網友表示「學會後，用自己泡的咖啡開啟新的一天很有儀式感」，透過手作課程找到了生活中的不同樂趣！

看著豐富多樣的手作課程，你是否也心動的想立刻去報名？下次周末不知道想做什麼事情放鬆時，不妨在閒暇時參加手作課程，挖掘不同的興趣與愛好吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「手作課程」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/14~2024/03/14，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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