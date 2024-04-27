好想轉換跑道！ 網議「離職找工作」VS「在職找工作」優缺點一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「找工作」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於「在職找工作」以及「離職找工作」的觀點為何。

邁入職場後，不少人都有過轉換跑道的念頭，但想找新工作時，究竟該先辭職後再全心投入準備，還是先保住現有工作、再一面尋找下家呢？

「裸辭」能彈性運用時間養精蓄銳 「騎驢找馬」維持經濟收入更有保障

▲ 離職找工作vs在職找工作 網友正反議論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「離職找工作vs在職找工作」相關話題的討論，發現不少人想轉換跑道時，會選擇先離職再開始尋覓下一個工作機會，認為如此一來將能更專注地準備求職。

便有多位網友在社群上分享自己「裸辭」後的心得，表示「雖然沒有薪水，但是花了很多時間在精進自己，像是考證照或是上課這些」、「除了可以重新調整步調之外，時間也不會因為要上班而變得零碎，可以更專心地進修」，認為離職後可以自由運用的時間也變得充裕，可以把握機會養精蓄銳、充實自己，作為應徵下一份工作時的養份。

此外，也有網友提到「（先離職）找工作的時間上更能配合面試或是報到的時間」，引起不少人共鳴，紛紛說道「（在職時）時間很不好喬之外，請假去面試會讓同事的工作量增加，很過意不去」、「上次在茶水間接面試電話主管就在旁邊，真的壓力有夠大，還是先離職好」，點出離職後面對面試邀約會有更高的配合度，更不用因請假而對他人過意不去、甚至得到上司的「特別關心」。

而另一派網友則認為，雖離職找工作能換來更多空閒時間，但在職找工作仍對自己較有保障，求職時會「更有底氣談條件」，為自己爭取更優渥的薪資或是待遇，也能掌握較多「選擇權」。

有網友表示，雖然在職找工作常被外界稱為「騎驢找馬」，部分人可能對此觀感不佳，不過關鍵在於能夠「維持現有收入」，引來看法相近的人直呼「當然邊做邊找，最近工作真的難找」、「除非有一定的存款，要不然一律建議在職找，因為待業久了會很焦慮」，指出保有現職工作的收入是一種風險較低的選擇。

你是否也曾面臨轉換跑道時的糾結呢？無論是選擇裸辭、或者找好下家再辭職，兩者都各有利弊且需經過仔細衡量，在全面評估自身職涯規劃、工作環境內容和發展機會後，以積極的心態做出讓自己不後悔的決定吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「離職找工作」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/21~2024/03/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw